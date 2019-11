Im Sommer haben sie den „Reset-Knopf“ gedrückt, einen ersten großen Schritt in die neue Richtung schon mit der Eröffnung des Kunstrasenplatzes gemacht. Jetzt soll bei der Fußballabteilung der DJK Märkisch Hattingen der nächste folgen.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung, die heute um 19.30 Uhr im Jugendtreff an der Holthauser Straße stattfindet, soll eine Veränderung des Vorstandes beschlossen werden.

„Wir möchten den Vorstand der Senioren- und der Jugendabteilung zusammenführen“, betont Thomas Behling, derzeit alleiniger Vorstand des Seniorenbereichs. „Wir wollen unsere Kräfte bündeln und die Aufgaben auf möglichst viele Schultern verteilen“, erklärt er. Denn der Vergangenheit sind viele doppelte Aufgaben geschuldet.

Vorstandsämter zweimal besetzt

„Die Abteilungen waren eigentlich schon immer getrennt, und räumlich haben wir vor etwa zehn Jahren die Jugend und den Seniorenbereich getrennt, weil die Jugend auf dem Rasenplatz in Holthausen spielen sollte und nicht mehr auf dem Ascheplatz“, so Behling. Bei zwei Abteilungen mussten folglich auch alle Vorstandsämter zweimal besetzt werden.

Jetzt, da der neue Kunstrasenplatz an der Holthauser Straße eröffnet ist, und Jung und Alt wieder zusammen dort Fußballspielen, sollen also auch die Abteilungen wieder zusammengelegt werden.

Kräfte bündeln

Das Bündeln der Kräfte soll dementsprechend wie folgt gelingen: „Wir lösen uns von der klassischen Vorstellung eines Vorstandes und bilden stattdessen einzelne Teams, die sich mit bestimmten Bereichen befassen“, sagt Behling. Sieben sollen es werden zu den Themen: Geschäftsführung, Finanzen, Sportliche Leitung, Ein-/Verkauf, Platzpflege, Sponsoring und Jugend.

„Jedes Team sollte dann etwa zwei, drei Leute haben. Die Aufgaben können dann auf mehrere Schultern verteilt werden“, erklärt der derzeitige Geschäftsführer, der hofft, dass sich dadurch noch mehr der momentan rund 250 Vereinsmitglieder der Fußballabteilung für ihren Klub engagieren. „Wir haben kürzlich, bei der Fertigstellung des Kunstrasenplatzes gesehen, wie flott und gut Dinge funktionieren, wenn viele Hände mit anfassen“, erzählt er stolz. So in etwa stellt er sich die Vereinsarbeit dann auch in Zukunft vor. Wer die Posten in den verschiedenen Teams übernehmen wird, das steht hingegen noch nicht fest.

Unterstützung durch Kleinigkeiten

„Wir bringen das bei der Jahreshauptversammlung ein und freuen uns über jeden, der mitmachen möchte“, sagt er und betont, dass schon Kleinigkeiten für enorme Unterstützung sorgen könnten. „Wenn sich beispielsweise zwei, drei Leute beim Kassieren abwechseln würden, wäre jeder vielleicht nur einmal im Monat dran. Das ist ja ein überschaubarer Aufwand.“

Auch die Kassen der beiden Abteilungen sollen später zusammengelegt werden. Das allerdings erst im nächsten Jahr. „Vorher müssen wir ja den Jahresabschluss machen.“ Was dann mit dem gemeinsam eingenommenen Geld geschieht, entscheidet dann auch das Vorstandsgremium, bestehend aus einem Vertreter jedes Teams, gemeinsam.