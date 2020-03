So schnell kann es gehen. In der Vorwoche stapften die Welperaner noch gefrustet vom Feld in Wattenscheid, weil sie die Tabellenführung verloren hatten. Nun, eine Woche später, sind die Grün-Weißen wieder vorne. Gegen Herne 70 hatten sie auf eigenen Platz keine Probleme und gewannen 7:0 und zeitgleich spielte Wattenscheid nur 1:1 gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel.

Von Beginn an ging das Spiel zwischen Welper und Herne 70 nur in eine Richtung, in die des Tores der Gäste. Es war nur eine Frage der Zeit, wann Welper in Führung gehen würde. Marvin und Tim Wasserloos verfehlten noch jeweils einmal bevor Serdar Bastürk das 1:0 in der 16. Minute markierte. Der flinke Außenspieler schoss aus zentraler Position auf das Tor, und die Kugel schlug über Hernes Keeper Mevlüt Savas hinweg in Tor ein.

War angetan von seiner Mannschaft: Seung-Man Hong, Trainer der SG Welper. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Der Bann war also gebrochen und Welper wollte mehr, sie waren in allen Belangen besser als Abstiegskandidat Herne 70. Welper war bissiger in den Zweikämpfen und entwickelte eine ansehnliche Spielfreude. Die Kugel lief schnell und oft direkt. Die Gäste waren damit komplett überfordert. Marco Bakenecker und Serdar Bastürk schraubten den Spielstand noch vor der Pause auf 3:0.

Lob von Trainer Seung-Man Hong

„Mir hat gefallen, dass wir das Ergebnis nicht einfach verwaltet haben, sondern gallig waren, immer mehr Tore zu schießen“, sagte Welpers Trainer Seung-Man Hong. Und genau so war es. Die nächsten beiden Treffer gehörten Winterzugang Tim Wasserloos, der so seine ersten Pflichtspieltore für seines neues Team erzielte. Das 4:0 war ein Tor des Willens. Seinen ersten Schussversuch hielt Hernes Torwart noch, er ließ ihn allerdings abprallen. Wasserloos und sein Gegenspieler reagierten, doch Wasserloos setzte seinen Körper geschickt ein und schoss aus einem Meter ein. Nur 120 Sekunden später lief er mit dem Ball allein durch das Mittelfeld. Da Wasserloos keiner angriff, zog er ab und traf zum 5:0.

Serdar Bastürk, der wie sein ganzes Team einen tollen Tag erwischte, traf zum 6:0 und der eingewechselte Nikita Wirt köpfte sieben Minuten vor Schluss den 7:0-Endstand. „Wir haben genau die richtige Reaktion gezeigt“, sagte Hong. „Da war eine Menge Spielwitz zu sehen. Und der Sieg ist hochverdient.“

SG Welper - SG Herne 70 7:0

Tore: 1:0 Serdar Bastürk (15.), 2:0 Marco Bakenecker (30.), 3:0 Serdar Bastürk (42.), 4:0 Tim Wasserloos (63.), 5:0 Tim Wasserloos (65.), 6:0 Serdar Bastürk (67.), 7:0 Nikita Wirt (83.).

SGW: Möllerke, Heinrich, Bakenecker, Bastürk (85. Mackowski), Rast (69. Wnuk), Vogel, Akyildiz, Wasserloos (75. Wirt), Krawinkel, Grumann, Dudda.