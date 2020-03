Hattingen/Sprockhövel. Auch in Hattingen und Sprockhövel sind die Fitnessstudios von der Schließung wegen des Coronavirus betroffen. Sie haben verschiedene Konzepte.

Das Coronavirus stellt auch die Hattinger Fitnesswelt vor große Herausforderungen. Die Studios gehen unterschiedlich mit der Schließung um, wie diese Beispiele zeigen.

Das Fitnessstudio „Easyfitness“ auf der Heggerstraße bietet für seine Mitglieder ab nächster Woche Workout-Videos an, die sie selbst produzieren. Die Videos will der Betreiber dann über die verschiedenen sozialen Netzwerke verbreiten. Aber nicht nur Mitglieder sollen dann die Videos sehen können, sondern jeder.

Auch das Fitnessstudio „Nowifit sports & Vitality“ (Im Bruchfeld 2) möchte ähnlich vorgehen. So sollen in der Facebook-Gruppe mit den Mitgliedern, sowie in der App des Fitnesstudios, Workouts für Zuhause angeboten werden. Das Fitnessstudio möchte, dass es für seine Mitglieder weitergeht, denn Sport sei wichtig für das Immunsystem.

Das Studio Viva-Fitness an der Nierenhofer Straße möchte Videos drehen und für ihre Kunden auf den sozialen Medien anbieten. Dabei handelt es sich vor allem um Homeworkouts.

Die Fitness-Factory (im Vogelsang 95) und die Fitnessarena Gesundheitswerk GmbH (Kreisstraße 14) bieten keinen Ausgleich an. Grüde dafür seien unter anderem, dass dort nur Live-Kurse angeboten würden und die Materialien fehlten, um Videos selber zu drehen.

Die Körperformenstudios in Hattingen und Sprockhövel, die Personaltrainings anbieten, mussten auch schließen. Ob es einen Ausgleich geben wird, wird noch geklärt. Wichtig war den Studios erstmal, alle Kunden zu erreichen und die Termine abzusagen.

Auch der Sprockhöveler Fitness-Temple Bielitz am Gedulderweg bleibt geschlossen. Dort wird überlegt, was getan werden kann, damit es einen Ausgleich für die Mitglieder gibt. Momentan sei es aber noch nicht möglich eigene Videos zur Verfügung zu stellen.

Der Sportpark Hiddinghausen möchte die Dauer der Schließung am Ende der Mitgliedschaft beitragsfrei ersetzten.

Eins haben alle Studios gemeinsam – Sie wollen, dass alle Gesund bleiben und dass danach der Betrieb wieder aufgenommen wird.