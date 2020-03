Corona: EGV Hattingen spielt in der Halle von Winz-Baak

Die Tischtennisspieler des EGV Hattingen werden ihr Bezirksliga-Heimspiel gegen den PSV Bochum zwar wie geplant am Samstag um 18 Uhr austragen, allerdings nicht in heimischer Halle.

„Wir haben noch einmal bestätigt bekommen, dass die Halle an der Grünstraße wegen des Coronaverdachts mindestens bis Sonntag geschlossen bleibt“, so Oliver Wagner, Mannschaftsführer des EGV Hattingen.

Ganz auf das Heimspielrecht verzichten muss das Wagner-Team aber nicht.

„Netterweise hat uns der VfL Winz-Baak seine Halle zur Verfügung gestellt“, so Wagner, der mit seiner Mannschaft zumindest in Hattingen bleibt.

Neue Spielstätte: Grundschule Oberwinzerfeld

Gespielt wird am Samstag also in der Halle an der Grundschule Oberwinzerfeld, Regerstraße 33. „Es ist dann so ein halbes Heimspiel“, sagt Wagner lachend. Weitere Einschränkungen durch das Coronavirus seien der Mannschaft bisher nicht bekannt. „Alles andere läuft bis jetzt wie üblich“, so Wagner.