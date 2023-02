Benefizaktion: Hedefspor Hattingen spendet 23.216 Euro

Hattingen. Diese Wochenenden haben sich gelohnt. Hedefspor sammelte gemeinsam mit den Fußballern zugunsten der Betroffenen der Erdbebenkatastrophe.

Die Benefizaktion von Hedefspor Hattingen am vergangenen Wochenende hat sich mehr als gelohnt. Das Motto „Fußball Hattingen hilft“ wurde in die Tat umgesetzt. Kräftig packten die Vereine zusammen an, um die Betroffenen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien finanziell zu unterstützen.

„Wir haben gedacht, den letzten Sonntag können wir nicht toppen, aber wir haben uns geirrt. Ein volles Haus, große Spendenbereitschaft und eine schöne, harmonische Atmosphäre. Die größte Überraschung für mich war, dass aus dem Nichts die Karnevalstruppe „Holti Holau“ um Thomas Behling auftauchte und uns eine Spende über 1111 Euro übergab. Dankeschön dafür“, freute sich Veli Kutlu, der Vereinsvorsitzende Hedefspors.

Hedefspor Hattingen dankt allen Hattinger Fußballvereinen für die Hilfe

Auch dem FC Sandzak-Hattingen sprach er einen ganz besonderen Dank für die tatkräftige Unterstützung aus. Einen großen Teil der Spenden konnte Sandzak durch den Verkauf von Cevapcici erwirtschaften. „Natürlich bedanken uns auch ganz herzlich bei unseren zahlreichen Helferinnen und Helfern, ohne die so eine Veranstaltung nicht zu stemmen wäre.️ Danke auch an unseren Bürgermeister Dirk Glaser, der spontan auftauchte. Gespendet hat er natürlich auch. Ein Dank auch an alle Hattinger Fußballvereine, die uns Spieler für diese Veranstaltung abgestellt haben“, so Kutlu.

Insgesamt kamen an den vergangenen beiden Sonntagen somit 23.216,47 Euro an Spenden zusammen. Diese Summe wird anteilig an die staatlichen Organisationen AFAD (Katastrophenschutz) und KIZILAY (ähnlich dem deutschen roten Kreuz) gespendet, die nicht nur in der Türkei, sondern auch in Syrien aktiv sind.

