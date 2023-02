Badminton: Ganz bittere Spielabsage für den BC Hiddinghausen

Sprockhövel. Aus der großen Chance wurde der riesige Rückschlag – und das, ohne gespielt zu haben. Luft wird für den BC Hiddinghausen in der Bezirksliga eng.

Es sollte ein ganz wichtiges Spiel im Rennen um den Verbleib in der Badminton-Bezirksliga für den BC Hiddinghausen werden.

Am Samstag stand die Heimpartie gegen den BC Burg an, jenen Gegner, der nur einen Rang hinter den Sprockhövelern und somit auf dem ersten Abstiegsplatz liegt. Doch aus der großen Chance wurde nichts.

Das Spiel wurde mit 8:0 für den BC Burg gewertet, der nun 7:17-Punkte innehat, während der BCH bei 6:18-Zählern steht und somit wieder in die Abstiegszone rutscht.

Tauschen die TSG Sprockhövel und der BC Hiddinghausen die Ligen?

Grund hierfür war, dass der BC Hiddinghausen keine Damen aufstellen konnte und die Gäste aus Solingen keiner Spielverlegung zustimmten.

Eine bittere Nachricht für Hiddinghausen. Dem BCH verbleiben nun noch die Partien gegen den TuS RW Wuppertal III (18. März), und den TuS Bommern (25. März), um die Solinger wieder zu überholen.

Gelingt dies nicht, wird in der kommenden Saison wohl die TSG Sprockhövel das klassenhöchste Team sein. Denn das strebt in der Bezirksklasse unangefochten den Aufstieg an. Das eigentlich für Samstag vorgesehene Spiel gegen die SF Eintracht Gevelsberg wurde am Freitag aber kurzfristig auf den 3. März verlegt.

