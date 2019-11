Hattingen. Die Basketballer der SG Welper konnten in Breckerfeld überzeugen. Mit 82:47 gewannen die Hattinger ungefährdet. Max Rademacher ist Top-Scorer.

