30:6 – HC Hasslinghausen fährt einen klaren Sieg ein

Der HC Hasslinghausen gewann sein Meisterschaftsspiel beim Vohwinkeler STV III sehr deutlich mit 6:30. Gegen den Zehnten der Kreisliga war der HCH in allen Facetten des Spiels besser.

Mike Emmert, Trainer vom HC Hasslinghausen, musste seine Mannschaft in der Auszeit einmal kurzzeitig aufwecken. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Durch eine konzentrierte Deckungsarbeit und einem gut-aufgelegten Torhüter Mike Karbange baute sich der HC schnell eine deutliche Führung auf. Bereits nach 16 Minuten führte die Mannschaft von Mike Ermert mit 9:1. In den ersten 14 Minuten kassierten die Haßlinghäuser nicht einen Gegentreffer.

Auszeit beendet kurze Schwächephase der Gäste

In Hälfte zwei schlichen sich bei den Gästen ein paar Konzentrationsschwächen ein. Trainer Ermert erinnerte in der Auszeit an die Absprache in der Pause und die Mannschaft nahm anschließend wieder Fahrt auf. Kontrolliert, aber entschlossen spielte der HC Hasslinghausen seine Angriff zu Ende und kassierte nur noch wenige Gegentore, was auch an Torwart Dominik Otto lag, der noch mehrfach tolle Paraden zeigte und so die Gegentoranzahl in einem einstelligen Bereich hielt.

Vohwinkel III - HC Hasslinghausen 6:30

HCH: Otto, Karbange; M. Hiedels (1), Schönberger (3), Timmerbeil, Fritzsch (2), Scholz (1), Graf (1), Cziuk (4), Sust, Runke (1), Böhmer (9), Ermert, Bartsch (8).