3:0 – TSG gewinnt das Derby gegen SCO und den Pokal

Sprockhövel. Ein Doppelpack von Aker Arslan bringt die TSG in Führung. Der SC Obersprockhövel will die Kreispokal-Finals auch nächstes Jahr wieder ausrichten

Für die Gastgeber war es eins der besonderen Fußballspiele dieser Saison, obwohl sie am Ende nicht als Sieger vom Platz gingen. Der SC Obersprockhövel richtete in diesem Jahr die Junioren-Kreispokal-Endspiele des Kreises Hagen aus und im A-Jugend-Finale kam es tatsächlich zu einem Sprockhöveler Derby zwischen dem SCO und der TSG Sprockhövel. Am Ende setzten sich die großen Favoriten der TSG durch und gewannen mit 3:0 (0:0).