Hattingen. Einen richtigen Fehlstart legten die Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld in der Landesliga hin. Davon erholte sich die Mannschaft nicht mehr.

1:4-Pleite – SuS-Fußballerinnen enttäuschen auf ganzer Linie

Nach zehn Sekunden, direkt nach dem Anstoß, fiel bereits 0:1 aus Sicht der Frauen des SuS Niederbonsfeld. Das Spiel gegen den SV Rosellen begann also denkbar schlecht und wurde auch nur phasenweise besser. Letztlich verlor der SuS mit 1:4

Die nächsten Tore der Gastgeberinnen ließen nicht lange auf sich warten, in der siebten Minute fiel das 0:2, in Minute 25 das Tor Nummer drei. „So in ein Spiel zu starten, ist natürlich eine Katastrophe. Wenn man dann auch noch die sich bietenden Einschussmöglichkeiten nicht nutzt, wird es schwierig “, sagte SuS-Co-Trainer Jörg Schwarz.

Verheißungsvoller Start in Halbzeit zwei

Für die zweite Hälfte hatten sich die Blau-Weißen viel vorgenommen und der Start war verheißungsvoll. Sophie Werwer gelang in der 47. Minute der Anschlusstreffer.

Allerdings schafften es die Gäste aus Hattingen nicht gegen die spielstarken Rosellenerinnen nachzulegen, auch weil beste Chancen ungenutzt blieben. Das 4:1 für Rosellen brachte letztlich die Entscheidung.

„Es war ein gebrauchter Tag, wir haben heute nicht annähernd das umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten und was wir bereits in anderen Spielen bewiesen haben“, erklärte SuS-Coach Arend Teitscheid. foto: Manfred Sander

SV Rosellen - SuS Niederbonsfeld 4:1

Tore: 1:0 (1.), 2:0 (7.), 3:0 (25.), 3:1 Sophie Werwer (47.), 4:1 (82.).

SuS: Lenz, Gabriel, Brauksiepe (61. Wagner), Schwarz, Auer, Birkel, Lümmer, Behrendt (61. Stangs), Werwer, Koberg (70. Eßer), Bretschneider.