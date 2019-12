0:6 – A-Jugend der TSG Sprockhövel kommt unter die Räder

Eine heftige 0:6-Pleite im Heimspiel gegen den SC Verl musste die A-Jugend der TSG Sprockhövel in der Fußball-Westfalenliga hinnehmen. Zu allem Überfluss sah Jan Nsu Kayala auch noch in der 57. Minute die Rote Karte.

Sprockhöveler kassieren in der vierten Minute das 0:1

Das frühe 0:1 resultierte aus einem individuellen Fehler eines Sprockhöveler Innenverteidigers. „Das lag aber größtenteils am gefrorenen Platz“, sagte TSG-Coach Jens Grote. In der Folge hatten die Gastgeber mehrfach die Chance auf den Ausgleich, doch die TSG nutzte sie nicht aus. Verl war effizienter und nach dem 0:4 auch noch in Überzahl. „Da war es dann vorbei“, so Grote.

TSG hat bei den Schiedsrichterentscheidungen kein Glück

Jan Oberhagemann vergab in der ersten Hälfte eine gute Möglichkeit zum 1:-Ausgleich. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Es ist für uns vieles unglücklich gelaufen. Die Rote Karte war sehr hart, ich bezweifle, dass es da überhaupt ein Foul gab. Das fünfte Tor war stark abseitsverdächtig. Das 0:2 fällt in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wofür wir so lange nachspielen mussten, weiß ich allerdings nicht“, erklärte Jens Grote.

TSG Sprockhövel - SC Verl 0:6

Tore: 0:1 (4.), 0:2 Eigentor (45.+2), 0:3 (50.), 0:4 (58.), 0:5 (65.), 0:6 (90.).

TSG: Boers, Bettermann, Seitz, Gökmen, Oberhagemann (59. Tekin), Kanapin, Steffens, Maron (59. Demrican), Kayala, Hussek (84. Nenstiel), Arslan (71. Ngali).