Zweitligist Eintracht Hagen verlängert mit drei Spielern

Hagen. Nach tollem Saisonstart hat Handball-Zweitligist Eintracht Hagen hat drei Akteure für die nächsten Jahre an sich gebunden. Hier die Details.

Zwei Siege, drei Vertragsverlängerungen – nach dem erfolgreichen Saisonstart in die 2. Handball-Bundesliga, gibt es für Eintracht Hagen die nächsten positiven Meldungen zu verkünden. Damian Toromanovic, Tilman Pröhl und Mats Grzesinski verlängern ihre Verträge langfristig bis 2024.

Der erst 21-jährige Damian Toromanovic, der bereits seit 2017 für die Eintracht auf Torejagd geht, freut sich über die langfristige Verlängerung seines Vertrages: „Ich fühle mich in Hagen wohl. Ich kann ich mich seit Jahren weiter entwickeln und kann nun in den nächsten Jahren, die nächsten Schritte nach vorne machen.“

Toromanovic ist zur festen Größe in Hagen geworden

In den letzten Jahren, so teilt der Zweitligist mit, habe sich Damian Toromanovic stetig weiterentwickelt, sodass er inzwischen eine feste Größe auf Rechtsaußen ist. „Wir haben uns dazu entschieden, mit Damian als Nummer eins auf der rechten Außenbahn in die Saison zu gehen. Auch wenn er noch ein sehr junger Spieler ist, hat er dieses Vertrauen gerechtfertigt und ist aktuell noch dabei seine großartige Entwicklung fortzusetzen“, freut sich Sportdirektor Michael Stock über die frühzeitige Vertragsverlängerung.

Auch Tilman Pröhl trägt seit 2017 das Trikot der Eintracht. Seine Entwicklung von einem jungen Nachwuchsspieler hin zu einem echten 2.-Liga-Spieler sei ihm, so der Verein, im grün-gelben Dress gelungen. Durch seine Körperlichkeit in der Abwehr wie auch im Angriff, ist Pröhl für jeden Gegner ein unangenehmer Gegner.

Tilman Pröhl bleibt drei weitere Jahre in Hagen

„Ich bin froh, auch die nächsten drei Jahre in Hagen spielen zu dürfen. Hier konnte ich mich in den letzten Jahren weiterentwickeln und möchte auch in Zukunft den Weg der Eintracht begleiten“, freut sich Tilman Pröhl auf die nächsten drei Jahren bei den Grün-Gelben. – „Tilman ist schon seit einigen Jahren fester Bestandteil unseres Kaders und ist im Grunde nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken“, so Stock. „Tilman passt super in das Kreisläufer-Trio um Julian Renninger und Alexander Becker. Und auch Tilman ist noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung. Ich bin überzeugt davon, dass er neben seinen überragenden Leistungen in der Abwehr, auch im Angriff weitere Potenziale entwickeln kann.“

Der Dritte im Bunde ist Mats Grzesinksi der seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat. Seit der letzten Saison 2020/2021 bildet er zusammen mit Tobias Mahncke das Torhütergespann der Grün-Gelben. „Ich kann mich seit 2020 bei der Eintracht super weiterentwickeln. Die Voraussetzungen in Hagen sind super und daher freue ich mich auf die nächsten drei Jahren“, freut sich Mats Grzesinski.

Großartige Entwicklung von Mats Grzesinski

„Mats ist sehr jung zu uns gekommen und hat seitdem eine großartige Entwicklung vorgenommen. Wir werden in Zukunft noch jede Menge Spaß an Mats haben und daher ist die Vertragsverlängerung bis 2024 der nächste wichtige Schritt für uns gewesen“, ist Sportdirektor Michael Stock sich sicher, dass der VfL Eintracht Hagen noch viel Freude an Mats Grzesinski haben wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke