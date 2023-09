Zweite Niederlage: Eintracht Hagen im Angriff zu zahm

Dessau-Roßlau/Hagen. Handball-Zweitligist Eintracht Hagen verliert das erste Auswärtsspiel der Saison beim Dessau-Roßlauer HV deutlich. Eine Statistik spricht Bände.

Noch sind sie nicht in der neuen Spielzeit angekommen: Mit 19:26 (8:12) verloren die Handballer des VfL Eintracht Hagen beim Dessau-Roßlauer HV 06 das erste Auswärtsspiel und damit das zweite Saisonspiel in der 2. Bundesliga.

25 Fehlwürfe sprechen eine deutliche Sprache

Das große Manko des Teams von Trainer Stefan Neff war die Offensive, in der man sich zu ungeschickt, zu ungefährlich und zu schwach im Abschluss präsentierte. Am Ende sprechen 25 Fehlwürfe der Hagener eine deutliche Sprache. „Wir sind heute aufgrund schlechter Chancenverwertung nicht für einen Sieg infrage gekommen. 26 Gegentore gegen Dessau sind im Grunde in Ordnung, wir haben selbst aber unglaublich viele freie Bälle verworfen und den Gegner durch unsere eigenen Fehler stark gemacht“, fasste VfL-Sportdirektor Michael Stock die Partie zusammen.

Den besseren Start erwischten die Hagener, die erst nach sieben Minuten bei 3:0-Führung das erste Gegentor zuließen. Mit Valentin Schmidt auf der Mittelposition und Niclas Pieczkowski versuchte der VfL, den Ausfall der Rückraumlinks-Achse um Valentin Spohn und Pouya Norouzi zu kompensieren, was zunächst auch noch klappte und einen 6:3-Vorsprung (11.) ergab. Auf den langfristigen Ausfall von Linksaußen Josip Jukic reagierten die Verantwortlichen der Grün-Gelben bekanntlich mit der Verpflichtung vom isländischen Nationalspieler Hakon Styrmisson. Dieser stand auch direkt in der Startformation und versenkte den ersten Wurf zum 7:6 (15.), was allerdings die letzte Führung der Eintracht bleiben sollte.

Neff fordert mehr Aggressivität

Der grün-gelbe Druck der Anfangsphase verpuffte schnell und so blieb der erste Treffer des Isländers der vorerst letzte für eine zu lange Zeit, zumindest nach Ansicht von Neff, der bei 7:9-Rückstand (24.) zur ersten Auszeit bat. Dem Hagener Chefcoach war der schwächelnde Angriff seines Teams nicht entgangen, Neff forderte: „Wir arbeiten immer nur parallel, seid torgefährlich in jeder Aktion!“ Was folgte, waren trotzdem nur weitere Fehlpässe und ein verworfener Siebenmeter. Ab der 11. Minute bis zur Halbzeitpause gelang der Eintracht insgesamt also nur noch zwei Treffer – zu wenig, Dessau-Roßlau baute die Führung bis zum Seitenwechsel auf 12:8 aus.

Der Knoten in der Offensive wollte beim VfL auch in Halbzeit zwei einfach nicht platzen, Fehlwurf reihte sich an Fehlwurf. Dementsprechend hatten die Gastgeber beim Torhüterduell mit Philipp Ambrosius (17 Paraden) am Ende deutlich die Nase vorne.

Norouzis Ausfall ist spürbar

Beim 14:16 (46.) durch Pierre Busch waren die Volmestädter noch auf Tuchfühlung, in der 51. Minute sah man sich mit 15:21 dann aber wieder weit von etwas Zählbarem entfernt. Erneut kritisierte Neff in einer Auszeit den fehlenden Zug zum Tor seiner Spieler. Der Ausfall vom letztjährigen Toptorschützen Pouya Norouzi machte sich an allen Ecken und Enden bemerkbar. Spannend wurde es in der Schlussphase, die die Dessau-Roßlauer dominierten, nicht mehr.

„Wir müssen weiter an der Chancenverwertung arbeiten und werden jetzt schauen, dass hoffentlich die verletzten Spieler zurückkommen, auch wenn es keine Entschuldigung ist, dass wir ohne etatmäßigen Rückraumlinken angetreten sind“, hofft Stock.

Statistik

VfL Eintracht Hagen: Paske, Grzesinski; Busch (4), Pieczkowski (3), Stüber (2), Becker (2), Styrmisson (2), Schmidt (2), Alves (1), Pröhl (1), Klein (1), Voss-Fels (1), Gaubatz, Buergin, Dragunski, Vorlicek.

Topwerfer Dessau-Roßlau: Pust (6), Hrstka (6).

Zuschauer: 1602.

