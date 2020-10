Zwei Standardtore reichen Hellas/Makedonikos nicht

Ein spannendes Spiel mit vielen Toren: Das Kreisderby zwischen Hellas/Makedonikos Hagen und dem FC Herdecke-Ende in der Fußball-Bezirksliga hatte einiges zu bieten. Am Ende waren die Gäste oben auf, eine wiederholt gute Leistung bescherte dem FC den knappen 3:2 (2:2)-Erfolg.

„Ein verdienter Sieg, weil wir Hellas kontrolliert und aus dem Spiel heraus nicht viel zugelassen haben“, freute sich Gäste-Coach Frank Henes. Zwei Standardsituationen waren es, die den Griechen im ersten Spielabschnitt die Tore brachten. Henes reagierte auf die Offensivausfälle der Leistungsträger Bryan Schmidt und Marvin Kleinau und positionierte den Sechser David Wawrzynczok in Haspe auf der Zehn. Ein Glücksgriff, der sich schon beim 1:0 in der neunten Spielminute bezahlt machte.

Sonderlob für David Wawrzynczok

„David hat sich heute ein Sonderlob verdient“, so Henes. Nur drei Minuten nach der Führung konnte Santo Caruso für Hellas ausgleichen. Daniel Meckler unterlief in der 42. Minute zunächst ein Eigentor, nur drei Minuten später traf Meckler dann auf der richtigen Seite zum 2:2-Pausenstand. Mit dem ersten Durchgang war Hellas-Trainer Christos Sampsonidis nicht zufrieden: „Wir haben uns nach dem Rückstand schön zurück gekämpft und die Partie gut gedreht. Und kriegen dann vor der Pause so einen doofen Eckball.“

Ulf Tinnemeyer brachte Herdecke nach dem Seitenwechsel dann auf die Siegerstraße (65.). Im Anschluss verpassten es die Gäste, die Entscheidung herbeizuführen. Sowohl Marco Rummenhohl (72.) als auch Janis Bohrmann (83.) und Meckler (86.) schafften es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Der Freude nach dem Abpfiff tat dies auf Seiten des FC allerdings keinen Abbruch.

„Wir haben heute Flexibilität in der Offensive bewiesen. Wir sind nicht von einem Top-Torschützen abhängig, die gesamte Mannschaft erarbeitet sich immer wieder Chancen“, ist Henes trotz personeller Ausfälle auch vor den kommenden Wochen nicht bange. „Das war ein gebrauchter Tag und kein gutes Spiel von uns. Herdecke hat sich da einfach klüger angestellt und verdient gewonnen“, zollte der Hellas-Trainer Respekt.

Hellas/Makedonikos: Strachinos; Zlatinoudis, Caruso, Liodis, Ntontos (81. T. Conrad), Plagiantsis, Ioannidis (85. Kandalis), Gkousdas, Santo Do Espirito, C. Conrad (69. Coptie), Papadoloulos.

Herdecke-Ende: Kost; Tinnemeyer, Schlesinger, Metz, Sell (85. Koch), Bohrmann, David Wawrzynczok, Stratemeyer (70. Reichert), Schakat (61. Brüggemann), Meckler, Rummenhohl (83. Wolf).