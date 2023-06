Zwei Herdecker gehören zu besten Kinderruderern in NRW

Herdecke/Bochum/Witten. Spannend machten es zwei Ruderer des RC Westfalen Herdecke beim Landesentscheid. Wie sie dennoch in die Medaillenränge kamen:

Der Saisonhöhepunkt bei den Kinderruderer in der Klasse U15 ist der Landesentscheid der Jungen und Mädchen, der in Bochum/Witten auf der Ruhr unterhalb des Hohenstein, ausgetragen wurde. Dabei konnten Barne Hecht und Robin Hermsen vom RC „Westfalen“ Herdecke in die Medaillenränge hineinrudern.

Vier Teilwettbewerbe gilt es beim Landesentscheid erfolgreich zu bewältigen. Daraus wird eine Rangliste der besten Kinderruderer aus NRW ermittelt. Die ersten zwei Plätze jeder Bootsklasse qualifizieren sich für den 54. Bundeswettbewerb der Kinder, der vom 29. Juni bis 2. Juli in Brandenburg stattfindet. Spannend bis zum letzten Moment machten es dabei Barne Hecht und Robin Hermsen. Zunächst punkteten die beiden Herdecker im Jungen-Einer 14 Jahre über die 3000-m-Langstrecke schon ganz ordentlich, belegten die Plätze zwei und drei. Im ersten Zusatzwettbewerb aus dem Bereich der Allgemeinathletik belegte Barne Hecht den ersten Platz und lag damit in der Gesamtwertung nach dem ersten Tag auf Platz zwei. Robin Hermsen schaffte es beim Zusatzwettbewerb nur auf einen der hinteren Plätze, kam auf Gesamtrang fünf.

Auch der Zusatzwettbewerb am Sonntagmorgen begann mit einigen Überraschungen: Barne Hecht kam nicht so gut zurecht und wurde nur Sechster, jedoch patzte auch sein Konkurrent um den Titel als Neunter, dagegen brillierte Robin Hermsen als Sieger und holte im Rennen um die Treppchenplätze auf. Beide Herdecker starteten damit auf der Kurzstrecke im A-Finale. Am Ende der 1000 m wurde Barne Hecht hier Zweiter und gewann Silber in der Gesamtwertung hinter Sieger Liam Weidler (Hürther RG), mit Platz drei sicherte sich Robin Hermsen den Bronze-Rang. Ein tolles Ergebnis für die beiden Sportler, die von den Trainerinnen Klara Bischof und Judith Kleine betreut werden.

