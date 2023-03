Zurück zu alter Stärke! Eintracht Hagen feiert hohen Sieg

Hagen. Handball-Zweitligist Eintracht Hagen überzeugt daheim gegen Großwallstadt. Norouzi und Grzesinski ragen heraus.

Sie haben zurück zu alter Stärke gefunden! Mit einem 31:25 (14:12)-Erfolg über den TV Großwallstadt gewinnen die Zweitliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen auch das zweite Heimspiel in Folge und sichern sich damit auf beeindruckende Art und Weise wichtige Punkte im Abstiegskampf. „Es war vielleicht nicht dieses Run-and-Gun-Spiel mit höchsten Emotionen, aber wir haben es sehr sachlich gelöst und auch vorn immer wieder in den richtigen Momenten Lösungen gefunden“, freute sich VfL-Trainer Stefan Neff.

Starker Grzesinski im Tor

Zielstrebig startende Hagener wollten den Schwung des letzten knappen Heimsiegs gegen die Eulen Ludwigshafen (34:33) direkt mitnehmen. Das gelang auch, die Gastgeber zeigten sich gierig und verbuchten dank des Treffers von Josip Jukic zum 7:5 (12.) und einigen starken Paraden des VfL-Schlussmanns Mats Grzesinski den besseren Start. In der Folge wurden die Hagener kurz fahrlässig, was prompt einen 0:4-Lauf zum 7:9 (17.) bewirkte. Irritieren ließ man sich dadurch und auch durch die zahlreichen Zeitstrafen auf beiden Seiten (sieben in der ersten Hälfte) allerdings nicht. Kurz vor der Halbzeitsirene erhöhte Jukic auf 14:11 (29.) zugunsten der Grün-Gelben.

Auf der Rückraumlinks-Position beider Teams entwickelte sich eine Art Fernduell um den Toptorschützen des Spiels. Während im Team der Gäste Finn Wullenweber den Hagenern in der Deckung des Öfteren Probleme bereitete, war es beim VfL der überragende iranische Nationalspieler Pouya Norouzi, der in seinen Aktionen mit unnachahmlicher Leichtigkeit glänzte und seiner Mannschaft Treffer um Treffer bescherte. Am Ende durfte sich Norouzi, der zehnfach und damit einmal mehr als Wullenweber traf, doppelt freuen.

Die Eintracht zieht davon

Nach einer Parade von Grzesinski, der den freien Wurf des TV-Rechtsaußen Maxim Schalles fangen konnte, markierte Frederic Stüber im folgenden Angriff die bis dahin höchste Führung von 22:18 (45.). Und weil auch die zuletzt gerade im Rückzugsverhalten nicht immer sattelfeste Abwehr der Grün-Gelben standhielt und durch giftige Vorstöße immer wieder Ballgewinne produzierte, verschaffte Norouzi dem VfL mit seinem Treffer zum 26:20 (51.) eine optimale Ausgangssituation für die Schlussphase. Gegen ein starkes Eintracht-Kollektiv, aus dem Grzesinski (14 Paraden) und Norouzi herausragten, bekamen die Großwallstädter nicht einmal mehr den Hauch einer Chance.

„Wir hatten eine etwas ruhigere Endphase, als es in den letzten Spielen der Fall war, das tat sicherlich gut“, sagte Neff. Zudem bemerkenswert: Den Hagenern war nicht anzumerken, dass mit Jan-Lars Gaubatz, Julian Renninger, Daniel Mestrum, Luca Klein, Tim Stefan und Damian Toromanovic wieder einige Akteure fehlten. In die nächsten Duelle gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt gehen die Hagener so mit viel Selbstvertrauen. Zunächst geht’s am Donnerstag zum HC Elbflorenz nach Dresden.

Statistik

VfL Eintracht Hagen: Grzesinski, Paske, Mahncke; Bürgin, Becker, Norouzi (10), Pröhl, Schmidt (5/3), Voss-Fels (1), Vorlicek (1), Spohn (2), Stüber (5), Dragunski (1), Jukic (4), Busch (2).

Beste Torschützen Großwallstadt: Wullenweber (9), Schauer (3), Eisenträger (3/3).

Zeitstrafen: 4:5.

Zuschauer: 865.

