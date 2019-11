Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person

Dominik Spohr, geboren am 24. April 1989 in Hagen, stand ab 2006 im Zweitliga-Kader von Phoenix Hagen, wurde 2007 mit den Phoenix Juniors deutscher Vizemeister in der Nachwuchs-Bundesliga. 2009 stieg er mit Phoenix in die Basketball-Bundesliga, wechselte 2012 zu den Gießen 46ers und ein Jahr später zur BG Göttingen in die ProA. Mit Göttingen stieg er 2014 erneut in die Bundesliga auf. Nach vier Jahren kehrte er 2017 zu Phoenix zurück, unterschrieb einen Dreijahresvertrag, verlängerte kürzlich bis 2022.