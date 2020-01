Zehner entscheiden Testspiel-Derby gegen Hagen 11 für sich

Fußball-Landesligist SpVg. Hagen 1911 musste sich auf der Emster Bezirkssportanlage im Testspiel gegen Westfalenligist SV Hohenlimburg 1910 mit 0:4 (0:3) geschlagen geben. Das Wort „Derbycharakter“ benutzten beide Coaches nach dem Spielabpfiff und damit hatten sie Recht. Es wurde hart gekämpft und es wurde auch mal laut. „Das war ein hochkarätiges Freundschaftsspiel. Wir haben verdient gewonnen - Hagen hat das gut gemacht, wir aber noch besser“, sagte Zehner-Coach Michael Erzen. Sein Gegenüber Stefan Mroß fand ähnliche Worte: „Unter’m Strich haben wir verliert verloren. Man hat den Klassenunterschied schon gesehen und wir wissen nach dem Spiel, woran wir arbeiten müssen.“

Marcel Weiß, der später mit einem Muskelfaserriss rausmusste, erzielte nach Eckstoß von Kapitän Danilo Labarile das 1:0 für die Hohenlimburger (17.). Letzterer erhöhte nach Foul von Hagens Torhüter Benedikt Mroß an Tim Eickelmann vom Punkt auf 2:0 (29.). Kurz vor der Pause durfte sich auch Eickelmann auf der Torschützenliste verewigen, als er einen langen Abschlag von Torhüter Alexander Klur an Hagens Schlussmann Benedikt Mroß vorbei in die kurze Ecke schoss. Den 4:0-Endstand markierte der eingewechselte Nico Tobias Hryn in Minute 75.

Auf Seiten der Elfer hatte Yalcin Erkaya zwei hochkarätige Möglichkeiten. Mit einem Lattentreffer in der 15. Minute hätte er die Emster in Führung bringen können. Nach 52 Minuten scheiterte er per Kopf nach Flanke von Gaetano Manno. Die weiteren Spiele:

FC Herdecke-Ende – FC Wetter 1:3 (0:0). Im ersten Durchgang fielen im Duell des gastgebenden Kreisliga-Spitzenreiters gegen die Bezirksliga-Kicker aus Wetter keine Tore, weil Kasim Osmic, Ibrahem Ibrahem, Justin Tyler und Mercan Türkyilmaz für die Gäste gute Chancen ausließen. „Da waren wir komplett überlegen“, erkannte FC-Trainer Fadil Salkanovic. „Nach der Pause haben wir unsere Chancen dann besser genutzt. Es war ein gutes Spiel von uns, aber die Torausbeute muss besser werden.“ Tyler erzielte in der 64. Minute das 1:0, ehe Maik Wiggershaus (68.) und Eugen Grauberger (72.) schnell erhöhten. Marcel Metz betrieb zwei Minuten vor Spielende für Herdecke Ergebniskosmetik. „Der Sieg für Wetter geht in Ordnung, auch wenn er um ein Tor zu hoch ausgefallen ist“, befand Ende-Coach Frank Henes.

SC Berchum/Garenfeld – Hombrucher SV 1:3 (1:1). Eine Woche nach der 0:2-Niederlage gegen Hagen 11 hatte der Bezirksliga-Zweite mit dem Dortmunder Vorortklub den zweiten Landesligisten im Waldstadion zu Gast. Gerade einmal acht Minuten waren gespielt, als Vladimir Kunz die Gastgeber in Führung brachte. Nur neun Minuten später glich der HSV durch Markus Bednarek aus. Im Anschluss scheiterten die SC-Kicker wie schon gegen die Elfer mehrfach aussichtsreich vor dem gegnerischen Tor: Allein Florian Rüger und der eingewechselte Rafael Agacinski vergaben je zweimal freistehend vor Dortmund-Keeper Jan Henning. Treffsicherer zeigten sich Hakan Cevirme (80.) und Tim Schrade (83.), die den Gästen spät den Sieg bescherten. „Es war ein gutes Spiel, leider haben wir nur unsere Möglichkeiten nicht genutzt“, hatte SC-Trainer Fabian Kampmann ein Sonderlob für den starken Christian Deuerling übrig.

SSV Hagen – SG Hemer 0:4 (0:2). Gegen einen eingespielten Kreisligisten zeigte das Bezirksliga-Schlusslicht keine gute Leistung: „Wir müssen viele neue Spieler integrieren, das Zusammenspiel funktioniert noch nicht so gut“, sieht SSV-Trainer Dieter Iske noch „Sand im Getriebe.“ Die ersten 20 Minuten gestalteten die Gastgeber offen, dann übernahm die SG die Kontrolle. Aliriza Dervisoski (13./43.), Marc Andre Roszak (51.) und Sunday Olorunda (82.) ließen Hemer jubeln. „Es gibt noch einiges zu tun, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit“, so Iske.

SuS Volmarstein – FC Hellas/Makedonikos Hagen 1:2 (0:2). Das Duell der beiden A-Ligisten konnte der Spitzenreiter der Gruppe 1 an der Köhlerwaldstraße knapp für sich entscheiden: Domenico Restieri erzielte nach 20 Minuten das 1:0 für die Griechen, ehe Jose Santo Do Espirito mit dem Pausenpfiff erhöhte. Erst drei Minuten vor dem Abpfiff traf Sebastian Lummel dann für Volmarstein. „Wir sind sehr intensiv in die Vorbereitung gestartet. Deswegen ist es auch in Ordnung, dass wir in Hälfte zwei etwas nachgelassen haben“, resümierte Christos Sampsonidis, Trainer des Hagener Tabellenführers.