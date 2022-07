World Games: So liefen die ersten Vorrundenspiele

Birmingham. Im Rahmen der World Games bestreiten die Hagener Faustballer das erste Vorrundenspiel und hoffen auf den Gruppensieg.

Bei den World Games 2022 im US-amerikanischen Birmingham/Alabama sind auch drei Hagener vertreten: Die Faustballspieler Ole Schachtsiek und Philip Hofmann sowie Mannschaftsarzt Andreas Schmitz – beim TSV Hagen 1860 ist er Coach – kämpfen mit der Nationalmannschaft um die Titelverteidigung. Heute berichtet Ole Schachtsiek von dem ersten Vorrundenspiel:

+++Lesen Sie auch: 38 Grad, eine leise Halle und voller Einsatz am Beckenrand+++

„Den ersten Wettkampftag haben wir geschafft und uns einigermaßen souverän mit 3:0 gegen Chile durchgesetzt. Spielerisch war das insbesondere am Anfang noch sehr unrund und wir haben uns schwerer getan, als wir uns das erhofft hatten. Aber am Ende sind wir froh, dass ergebnistechnisch alles glatt gelaufen ist. Jetzt hoffen wir darauf, dass wir gegen die Schweiz eine bessere Leistung zeigen und uns damit dann den ersten Platz in der Gruppe sichern.

Danach waren wir noch beim Flag-Football zusehen, was ganz spannend war. In dem Stadion hätten theoretisch 71.000 Zuschauer Platz gehabt, aber es waren insgesamt vielleicht 500 vor Ort. Beim Faustball hatten wir es gerade bei den Abendspielen unter Flutlicht gut. Beim Topspiel zwischen den USA und Brasilien waren viele fachfremde Amerikaner dabei, die aber gut Stimmung gemacht haben.“

Von Tanzsport bis Lacrosse, Tauziehen und Kanu Polo: Die World Games sind die größte und wichtigste Bühne, die die Athleten und Athletinnen des nicht-olympischen Sports erreichen können. Sie werden alle vier Jahre ausgetragen. In diesem Jahr finden sie vom 7. bis zum 17. Juli in Birmingham, Alabama (USA) statt. Die 254 deutschen Athleten des Team „D World Games“ werden sich bis zum 17. Juli mit mehr als 3600 Sportlern aus über 100 Nationen in zahlreichen, spannenden Wettkämpfen messen. Sollten es die Faustballer bis in das Finale schaffen, wird dieses live auf Sport1 übertragen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke