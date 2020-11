Wo und wie in Herdecke/Wetter Individualsport möglich ist

Fast alle Sportvereine haben sich in den Sport-Lockdown bis Ende November begeben, ihren Betrieb eingestellt. Individualsport im Freien ist aber noch möglich, das betrifft in Herdecke und Wetter Kanuten, Ruderer, Reiter oder Golfspieler. Ein Überblick:

Beim RC Westfalen Herdecke ist Rudern als Individualsport noch möglich. Bootshaus und die Bootshallen sind geöffnet, dagegen sind Hantelraum und Umkleiden verschlossen, der Trainingsbetrieb für Kinder und Junioren findet nicht statt. Der Verein weist darauf hin, dass für die Individual-Ruderer das Reinigen der Griffe der Skulls und der Tastatur am Computer nach dem Eintragen nach wie vor zwingend erforderlich.

Zwar beendet der Herdecker Kanuclub den Leistungs-Sportbetrieb für erst einmal vier Wochen. „Ganz in den Dornröschenschlaf fällt der Verein aber nicht“, betonen Thomas Schnadt und Jürgen Theile vom Klubvorstand: „Der Individualsport mit eigenen Booten, die in den privat gemieteten Bootsplätzen lagern, darf unter Einhaltung der zugelassenen Richtlinien weiterhin stattfinden.“ Der Individualsport allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand ist zugelassen unter folgenden Bedingungen: Der Zutritt zur Bootshalle und Booten ist vorerst den Mitgliedern des HKC gestattet. Zusammenkünfte vor und auf dem Vereinsgelände sind ebenso wie Gemeinschaftsfahrten sind zu vermeiden. Innerhalb der Bootshalle und auf dem Gelände des Kanu-Clubs ist eine Maske zu tragen. Der Zutritt zu den oberen Etagen des Vereinsheims sowie für Kraftraum und Toiletten im Erdgeschoss ist nicht gestattet.

Golfsport als kontaktfreier Außensport darf weiter innerhalb strenger Richtlinien, die alle Beteiligten schon vom Saisonanfang kennen, betrieben werden. Darauf verweist der Golfclub Gut Berge Gevelsberg/Wetter. Jederzeit muss ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden, Ansammlungen überall auf der Anlage müssen vermieden werden. Im Rahmen der Kontaktbeschränkungen darf nur in 2er-Flights gespielt werden. Die Golfanlage darf maximal 45 Minuten vor der Startzeit betreten werden, man darf sich erst zehn Minuten vor der Startzeit am Abschlag 1 einfinden. Die Driving-Range ist geöffnet. Auch bei „Golfen in Herdecke“ ist das Golfen allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes weiter möglich. Zudem kann man hier in der Nebensaison ohne Startzeiten spielen.

Auch Reiten im Freien, also im Gelände oder auf dem Außenreitplatz, ist individuell bei den heimischen Klubs - RV Volmarstein, RZF Herdecke-Ende oder RG Ardey - noch möglich. Reithallen dürfen allerdings nur zur notwendigen Bewegung der Pferde aus Tierschutzgründen genutzt werden.