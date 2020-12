Wieso FC Wetter II jetzt über Brechstange nachdenkt

Deutlich schwerer als in der Vorsaison fällt das Toreschießen dem FC Wetter II in der Kreisliga A2. Hier scheitert Torjäger Emanuel Proenca - mit fünf Treffern bisher erneut erfolgreichster Torschütze - an der vielbeinigen Abwehr beim 3:3 gegen Fichte Hagen II.