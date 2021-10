Wie Phoenix Hagen den Ausfall von Ward kompensieren kann

Hagen. Phoenix Hagen ist am Freitagabend zu Gast bei Science City Jena, dem Tabellenführer der 2. Liga ProA. Trainer Chris Harris muss improvisieren.

Zumindest den Druck, das nächste Spiel unbedingt gewinnen zu müssen, verspüren sie diesmal nicht. Wenn Phoenix Hagen am Freitagabend um 19.30 Uhr bei Science City Jena, dem Tabellenersten der 2. Basketball-Bundesliga ProA, antritt, dann sind die Verhältnisse klar sortiert. Die Gastgeber haben fünf ihrer sechs Partien gewonnen und spielen mit großem Selbstbewusstsein, die Westfalen haben zuletzt vier Niederlagen in Folge eingesteckt. „Flügellahm“ sei der Phoenix, schreibt die Presseabteilung der Jenaer ProA-Basketballer in ihrem Vorbericht.

Karrington Ward macht Knieverletzung zu schaffen

Dass es den Hagenern derzeit an Flugkraft fehlt, ist nicht zu bestreiten, und liegt insbesondere daran, dass der sprunggewaltigste und zweifelsohne beste Phoenix-Spieler auch am 7. ProA-Spieltag zum Zuschauen verdammt ist. Karrington Ward, mit 16,4 Punkten Topscorer seiner Mannschaft, musste schon bei der Heimniederlage gegen Kirchheim aussetzen, war aber frohen Mutes, rasch wieder einsteigen zu können. Fehlanzeige. Wegen einer Knieblessur, die er sich im Auswärtsspiel in Bremerhaven zuzog, muss Ward sich gedulden.

„Durch unsere personell dünne Decke ist es mehr denn je an den anderen Spielern, Verantwortung zu übernehmen und das Team zu schultern“, sagt Chris Harris, Trainer von Phoenix Hagen. Die Volmestädter sind auf gute Leistungen der Rollenspieler angewiesen, um in Jena eine große Überraschung möglich machen zu können. Eine Option für die Flügelposition ist der junge Melkisedek Moreaux, der Wards Physis einigermaßen kompensieren kann, zuletzt aber wie ein Fremdkörper im Hagener Spiel wirkte. Auch Phillip Daubner wird gefragt sein. Der 2,04 Meter große Forward wusste gegen Kirchheim phasenweise mit wichtigen Dreiern zu gefallen.

Kleine Rotation mit Giese und Occeus?

Starten werden aber wahrscheinlich wieder Paul Giese und Shawn Occeus auf den Positionen zwei und drei – eine kleine Aufstellung, die ihre Vor- und Nachteile hat. Aber egal, welche Formation auf dem Feld steht: Für Phoenix müssen Wille und Leidenschaft stimmen, um das beste Team zu bezwingen. „Unsere Chance muss darin liegen, alle verfügbare Energie aufs Feld zu bringen und Jena das Leben so schwer wie möglich zu machen“, meint Chris Harris. „Wir gehen als Außenseiter inklusive Verletzungssorgen in diese Partie, was uns hoffentlich mit weniger mentalem Druck aufspielen lässt.“

Science Ciy Jena weist aktuell mit fünf Siegen und einer Niederlage die beste Bilanz der ProA auf. Überraschen dürfte das nicht, denn die Mannschaft des neuen Trainers Domenik Reinboth ist top besetzt. Unterm Korb wühlen der ehemalige Phoenix-Center Alex Herrera (10,2 Punkte im Schnitt) und Stephan Haukohl (8,7), die sich auf die Scharfschützen Julius Wolf (13,8), Moritz Plescher (10,7) und Nico Brauner (7,8) verlassen können.

Brandon Thomas ist Jenas Anführer

Angeführt wird das Team von einem US-Amerikaner, dem in puncto Erfahrung ligaweit niemand etwas vormachen kann: Brandon Thomas, der schon in der spanischen ACB für CB Estudiantes Madrid und in der Bundesliga für Bayern München auflief, ist Topscorer von Jena (15,2). Gegen Paderborn erzielte der 37-Jährige zuletzt 28 Punkte. „Jena gehörte schon vor der Saison zu den auf dem Papier besten Mannschaften der Liga“, findet Harris. „Der Saisonstart hat diesen Eindruck nur bekräftigt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke