Wie HSG Herdecke-Ende ihre Handballer fit hält

Seit Anfang November sind auch für die Handballer der HSG Herdecke-Ende die Hallen in Herdecke geschlossen, auch in Fitnessstudios kann nicht trainiert werden. Manch einer hält sich deswegen mit Laufeinheiten um den See fit, oder fährt Fahrrad. Die Verantwortlichen der HSG Herdecke-Ende machen da weiter, wo sie im letzten Lockdown aufgehört haben. Den Mitgliedern soll auch in der zweiten Zwangspause wieder die Möglichkeit gegeben werden, sich gemeinsam fit zu halten: Auch ohne dabei am selben Ort sein zu müssen.

Ab sofort sollen die Jugend- und Seniorenmannschaften die Möglichkeit bekommen, zwei Mal die Woche von zuhause aus und mit ihrem Teamkameraden Sport zu machen. Dienstags und donnerstags treffen sich Athletik-Coach Benedikt Klenke und die Handballer online zum Training. Die Idee hatten die sportlichen Leiter des Jugendbereichs, Quentin Münch und André Jung, und Athletiktrainer des Klenke. „Anfangs wollten wir vor allem die Jugendmannschaften auf Trab halten. Doch dann überlegten wir uns, dass wir das Ganze ja auch den Senioren anbieten könnten. Benedikt Klenke stimmte sofort zu“, sagt André Jung. Nun werden Links zum virtuellen Training verschickt, an diesem Dienstag treffen sich alle Interessierten dann zum ersten Mal im Online-Trainingsraum mit Klenke. „Dann wird vor allem Athletik, Kraft und Koordination trainiert“, so Jung. Ab 18 Uhr starten die C-Jugendlichen, A-Jugend und Herren folgen ab 19 Uhr.

Sportgeräte an Mitglieder verliehen

An 30 Mitglieder der HSG Herdecke-Ende wurden Sportgeräte verliehen. Foto: HSG Herdecke-Ende

Zur Unterstützung der Trainingseinheiten kamen die Verantwortlichen der HSG Herdecke-Ende dann auf die Idee, die aktuell ungenutzten Sportgeräte an die Mitglieder zu verleihen. Nachdem die Stadt Herdecke grünes Licht gegeben hatte, organisierte der Verein einen Termin für die Ausgabe an der Bleichsteinhalle.

„Wir haben vorher alles vorbereitet. Die Mitglieder kamen in zwei Gruppen und konnten dann mit Abstand und Mundschutz die Geräte entgegennehmen“, sagt Jung. Knapp 30 Mitglieder holten sich ihre Sportgeräte ab. „Einige liehen sich Langhanteln oder Therabänder. Es wurde sogar eine Hantelbank abgeholt“, so Jung. Von der Resonanz waren die Organisatoren begeistert. Jung: „Es waren viele da. Das spiegelt ja auch den Ehrgeiz der Sportler im Verein wieder. Es war echt positiv zu sehen, dass so viele gekommen sind und sich Geräte ausliehen.“

Damit der Überblick nicht verloren geht, wurden die mehr als 100 ausgeliehenen Geräte und die jeweiligen Ausleiher in Listen eingetragen. Solange die Hallen geschlossen sind und das eigentliche Athletiktraining nicht stattfinden kann, bleiben die Geräte bei den Mitgliedern. „Wir gehen davon aus, dass wir das erstmal bis Ende November machen. Es kann aber natürlich niemand sagen, wie lange das am Ende geht“, sagt André Jung: „Solange die Hallen geschlossen sind und kein Handballtraining möglich ist, machen wir jetzt zwei Mal die Woche Onlinetraining.“