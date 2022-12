Die TSG Herdecke II mit Torschütze Marcel Brandenstein und den Trainern Stefan Menn und Maik Imkamp (von links) bleibt souverän an der Spitze.

Fußball-Kreisliga C

Fußball-Kreisliga C Wie Herdecke Gennebrecks 3 Rote Karten zu Pflichtsieg nutzt

Herdecke/Wetter. Drei späte Rote Karten sieht der VfL Gennebreck II in Herdecke - und regt sich auf. Wie die Gastgeber es zum Pflichtsieg nutzen:

Keine Blöße gibt sich die TSG Herdecke II an der Spitze der Fußball-Kreisliga C2, Gegner VfL Gennebreck II sieht beim 1:3 drei späte Rote Karten.

TSG Herdecke II – VfL Gennebreck II 3:1 (2:0). „Pflichtaufgabe erfüllt“, lautet das Fazit von TSG-Trainer Maik Imkamp. Zwar scheiterte Marcel Brandenstein per Elfmeter am gegnerischen Torwart (4.), zudem trafen zwei Herdecker nur die Latte. Solhat Darwish (28.) und Brandenstein (40.) sorgten dann für das 2:0. „Im Prinzip hätten wir da schon deutlich führen müssen“, sagte Trainerkollege Stefan Menn: „Wir hätten unser Spiel einfach durchziehen sollen, stattdessen haben wir uns irgendwie selbst aus dem Spielgenommen.“ Nach dem Anschlusstreffer der Gäste wurde es hektischer. Nach Roten Karten gegen die VfL-Spieler Tom Kolbe und Fabio Heß (90.) nutzte Darwish die Überzahl zum 3:1 (95.), danach gab es Rot gegen den dritten VfL-Spieler, Marvin Bergmann, weil der sich mit Zuschauern hinter der Herdecker Bank auseinandersetzte. „Schade, dass es so weit kommen musste“, sagte Imkamp. „Der Schiedsrichter hat die Undiszipliniertheiten konsequent bestraft, das Spiel aber gut und unparteiisch geleitet.“

Das sahen die Gäste anders, die dem Schiedsrichter Parteilichkeit vorwarfen. „Wir haben nach den beiden Roten überlegt, geschlossen vom Platz zu gehen“, sagte Trainer Christian Fischer, der dem Unparteiischen „fragwürdige Entscheidungen“ vorwarf.

TuS Esborn II – BW Voerde III 4:2 (2:2). Auf Platz fünf schieben sich die Esborner vor, die durch Marko Jovanovic (8.) und Mika Oschem (17.) in Führung gingen. Voerde glich nach einem Eigentor von Fabian Schalk (39.) und einem weiteren Tor (41.) aus, ehe Spielertrainer Sascha Rittershaus (65.) und erneut Jovanovic (76.) für den Sieg sorgten. „Wir haben uns das Leben nach dem guten Start unnötig schwer gemacht, der Sieg ist aber auch jeden Fall hoch verdient“, so Rittershaus.

Kreisliga C1: SV Boele-Kabel III – TSG Herdecke III 5:1 (3:0). Bereits zur Pause war das Spiel zu Gunsten der Boeler entschieden, für die TSG erzielte Fatih Yuvcal den Ehrentreffer beim Stand von 4:0 (67.).