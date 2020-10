Wie die HSG Wetter/Grundschöttel Ligaerhalt schaffen will

Es gibt ein klares Saisonziel: Die HSG Wetter/Grundschöttel will den Klassenerhalt. Trainer Adam Klein ist mit der Vorbereitung seiner per Wildcard als Kreisliga-Zweitplatzierter in die Handball-Bezirksliga zurückgekehrten Mannschaft sehr zufrieden. Die Stimmung ist gut, in den Testspielen konnte man gute Ergebnisse erzielen. Am Samstag startet die am ersten Spieltag noch pausierende HSG beim TV Brechten in die Saison (17.30 Uhr). So präsentiert sich die klein-Mannschaft im Teamcheck:

Letztes Landesliga-Spiel für vier Wochen Nach dem deutlichen 28:18-Auftakterfolg gegen die SG Ruhrtal treten die Handballdamen der HSG Wetter/Grundschöttel in der Landesliga 5 am Sonntag um 16 Uhr beim TV Wattenscheid an. Die Gastgeberinnen haben noch kein Spiel bestritten. Für das Team von HSG-Trainer Michael Wieczorek ist es das letzte Spiel für vier Wochen, am 7. November erwartet man den Bochumer HC.

Der Rückblick

Die Freude über den unverhofften Aufstieg in die Bezirksliga war groß in Wetter. Am 21. April kam die Nachricht seitens des Verbands, dass die HSG Wetter/Grundschöttel auch als Zweiter aufsteigen darf. Nach nur einem Jahr in der Kreisliga schaffte die Mannschaft von Neutrainer Adam Klein die direkte Rückkehr. Gerade für den neuen Übungsleiter eine Genugtuung: Nach davor vier erfolglosen Versuchen und vier Vizemeisterschaften mit der TS Selbecke konnte Klein endlich den langersehnten Aufstieg in die Bezirksliga feiern – wieder als Vizemeister, allerdings diesmal als Coach der Wetteraner hinter Meister Selbecke. Wegen der vorzeitig abgebrochenen Saison reichte der Punktequotient aus, um auch als Zweiter per Wildcard aufzusteigen.

Die Vorbereitung

Bereits im Mai haben die Wetteraner mit dem Training im Freien und mit gemeinsamen Laufeinheiten angefangen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Hallen corona-bedingt noch geschlossen. „Als die Stadt grünes Licht für das Training gab, sind wir wieder in die Halle gegangen. Die ersten Testspiele haben wir bereits im Juli absolviert“, sagt Adam Klein. Neben Spielen und regelmäßigen Trainingseinheiten veranstalte der Verein auch ein Trainingslager, wo man vor allem an der Taktik feilte. „Es haben alle gut mitgezogen und die Freundschaftsspiele waren auch gut“, zeigte sich klein zufrieden: „Du kannst jedoch in den Testspielen die besten Ergebnisse haben – wir müssen jetzt beweisen, dass wir das auch in der Meisterschaft können.“

Die Personalien

Auf gleich vier Neuzugänge kann Klein in der nächsten Saison zurückgreifen. Mit Dennis Wolff und Marvin Rüth kommen zwei Spieler vom TV Hasperbach nach Grundschöttel. Beide konnten bereits Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln. „Dennis ist ein blitzschneller Linksaußen und Marvin ein echter Allrounder, der uns überall weiterhilft“, freut sich Adam Klein. Tom Kahlhöfer ist kein Unbekannter in Grundschöttel. Der 17-jährige Rückraumspieler spielte bereits in der A-Jugend in Wetter und wechselte dann zum VfL Eintracht Hagen. In der nächsten Saison wird er sowohl bei den Senioren in Wetter als auch in der Jugend in Hagen auf Torjagd gehen.

Kai Michael Chrost rückt zudem aus der Reserve nach, ansonsten bleibt die Aufstiegsmannschaft zusammen. Auch auf Leistungsträger Kai Reuter, der Angebote aus höherklassigen Vereinen hatte, kann Klein wieder zählen. „Das macht momentan richtig Spaß. Alle ziehen mit“, so Klein. Armin Brauer und der verletzte Stefan Wildförster haben ihre Schuhe vorerst an den Nagel gehängt: „Für die beiden stehen die Türen immer offen.“

Die Prognose

Als Tabellenzweiter der letzten Saison wäre man unter normalen Umständen nicht aufgestiegen. Auch der Abstand zum Meister TS Selbecke war mit sechs Punkten deutlich. Aus diesem Grund ist allen Beteiligten klar, dass es keine leichte Bezirksliga-Saison werden wird. Zumal von zehn Teams in der Bezirksliga Süd vier absteigen müssen. Das klare Ziel ist der Klassenerhalt: „Eigentlich müsste ich ja wieder sagen, dass wir Zweiter werden, aber das wird wohl zu schwer. Wenn wir nicht absteigen, wäre das schon großartig“, schmunzelt Klein. Jetzt schauen alle erst einmal auf das erste Saisonspiel beim TV Brechten. Die Dortmunder gewannen ihr erstes Spiel gegen TSG Dortmund-Schüren mit 20:16. „Wir freuen uns nach dieser schwierigen Vorbereitungszeit auf die Saison. Wir brennen alle auf das Spiel am Samstag,“ sagt Adam Klein. Ein Wiedersehen mit Kleins Ex-Verein TS Selbecke, gibt es übrigens bereits beim ersten Heimspiel in der Sporthalle Oberwengern am 7. November.