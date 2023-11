Wichtiger Sieg für BW Haspe, Hellas jubelt im Sauerland

Hagen In der Fußball-Bezirksliga haben vier heimische Teams etwas zu jubeln. Nur Hagen 11 II und SC Berchum/Garendfeld II lassen Punkte liegen.

In der Fußball-Bezirksliga gab es für die heimischen Teams Erfolgserlebnisse. Allein SC Berchum/Garenfeld kam nicht über ein Remis hinaus. Alle Spiele im Überblick:

SC Hennen - BW Haspe 2:3 (0:0). Wichtige Punkte ergatterte Blau-Weiß Haspe in der Fußball-Bezirksliga mit dem 3:2 (0:0)-Sieg beim Tabellenletzten SC Hennen. Nach dem Seitenwechsel brachten der auffallende Murat Birgül (52.) sowie Ozan Akdogan (55.) mit dem 0.2 die Hagener Gäste auf die Siegerstraße. Zwar kamen die Iserlohner wenig später auf 1:2 heran und blieben im Spiel, aber der torgefährliche Shkelzen Imeri stellte mit dem 1:3 (69.) den alten Abstand wieder her. Mehr als zum erneuten Anschlusstor (73.) reichte es für das Schlusslicht SC Hennen nicht. Die Hasper mussten bei der Position des Torhüters improvisieren: Nachdem Jonas Kötte kurzfristig ausfiel, musste auch Fabio da Silva nach dem Warmmachen passen, so dass der junge Selcuk Karatas erstmals zum Einsatz kam. „Hennen war motiviert und es entwickelte sich ein Kampfspiel, in dem wir viele Torchancen haben Iiegen lassen. Ein wichtiger Sieg“, freute sich Trainer Ibrahim Büyükdeveci. Wie auch der Sportliche Leiter Andreas Wilkes: „Murat Birgül hat ein Sonderlob verdient, auch Ozan Akdogan fiel besonders positiv auf.“ Im vorgezogenen Punktspiel empfängt Blau-Weiß Haspe bereits am Mittwoch den SC Lüdenscheid in Volmarstein an der Köhlerwaldstaße, da der Freiheitsplatz derzeit nicht bespielbar ist (Anstoß um 19.30 Uhr).





BW Haspe: Karatas, Kirkgöz, Akdogan, da Cunha, Özdil (59. Yalvac), Imeri, Birgül, Tagbo (62. Niggeloh), Giese, Akbas (59. Ünal), Mustafa (88. Alpay Zaraoglu).

SC Lüdenscheid - FC Hellas/Makedonikos 0:2 (0:0). Mit dem souveränen Sieg behielten die Hagener beim SC Lüdenscheid die Oberhand. Die Gäste standen kompakt, machten ein gutes Spiel und hielten sich an die Taktik. Juri Marinelli wurde zum Mann des Tages. Einen Strafstoß verwandelte er zum 0:1 nach 50 Minuten und ließ auch in der 72. Minute das vorentscheidende 0:2 folgen. „Es war von uns gegen offensiv starke Lüdenscheider eine solide Mannschaftsleistung, wobei unser Plan voll aufgegangen ist und wir kaum Chancen zugelassen haben“, freute sich Gäste-Coach Christos Sampsonidis. Beim FC Hellas hütete Daniel Khokhlunov nach langer Verletzungspause erstmals in dieser Saison das Tor, auch Keeper Theodoros Kyriakidis saß nach seiner Rippenverletzung wieder auf der Ersatzbank.

FC Hellas/Makedonikos: Khokhlunov, Laggies, Tucholski, Liodis, Ntontos (70. Gkousdas), Stylianos Mouratidis (90.+5, Sovislis), Ioannidis, Mavroudakis (90. Karantalis), Marinelli, Zlatinoudis, Statharas.

SpVg. Hagen 11 - RW Lüdenscheid 1:1 (0:1). In einem nervenaufreibenden Bezirksliga-Spiel sicherte sich die zweite Mannschaft der SpVg. Hagen 1911 einen hart erkämpften Punkt gegen RW Lüdenscheid. Der 1:1-Ausgleich durch Kürsat Erzurum fiel in der letzten Minute der regulären Spielzeit und rettete die Elfer vor einer Heimniederlage.

Das Spiel sah einen frühen Führungstreffer für die Gäste durch Hakan Firat in der 12. Minute. Trotz des Rückstands dominierte Hagen große Teile des Spiels, verpasste es jedoch, die Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. Daniel Nafzieger, Co-Trainer von Hagen, zeigte sich nach dem Spiel zwiegespalten: „Ich denke, wir hätten in der zweiten Halbzeit bereits mit 5:1 führen sollen. Aber es ist verrückt, wie viele Chancen wir heute vergeben haben. Einfach verrückt.“

Trotz des späten Ausgleichs haderte Nafzieger mit der Chancenverwertung. „Letzte Woche hatten wir Glück, heute hat uns das Glück im Abschluss gefehlt,“ sagte der Co-Trainer. Auf die Frage nach der Tabellenlage und dem weiteren Saisonverlauf gab sich Nafzieger vorsichtig optimistisch: „Wir kämpfen jede Woche gegen den Abstieg und müssen jeden Punkt mitnehmen. Aber eigentlich sind wir auf einem guten Weg.“

Hagen 1911: Genç, Böcker, Ipek, Erzurum, Mayer (62. Hellmig), Jukic, Endt-Knauer, Vogthofer (69. Gronenberg), Hohberg, Schiefer, Morina (79. Fink).

Kürsat Erzurum (rechts) erzielt den 1:1-Ausgleich für die Elfer-Reserve. Foto: Fabian Sommer / Hagen

FC Herdecke-Ende - TuS Ennepetal II 2:1 (1:1). Am 14. Spieltag ist es passiert: FC Herdecke-Ende feiert mit einem 1:1 gegen den TuS Ennepetal II den ersten Saisonsieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit dem 1:0 (16.) durch Kevin Beinsen sowie dem 1:1 der Gäste (20.) stellte Interimscoach Uwe Hölterhoff (Bild) das System später auf 4-4-2 um und hatte dabei ein glückliches Händchen.

Der eingewechselte Bryan Schmidt kam, sah und siegte: und beförderte den Ball mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:1 ins Netz (61.). Auch der Torjäger Nejiyvan Brahim aus der dritten Mannschaft, der Stunden zuvor noch dreimal in der B-Liga erfolgreich war, wurde erstmals in der Bezirksliga eingewechselt.

„Wir mussten unseren Dreier mit Mann und Maus verteidigen, kämpften wie die Löwen und hatten dabei sehr viel Glück“, freute sich der Klubchef. Lukas Balz musste auf der Torlinie retten (97.) und die Gäste, die ein Akteur wegen Roter Karte verloren (90.), trafen zuvor das Aluminium.

FC Herdecke-Ende: Kost, Gütschow, Henkler (28. da Silva, 89. Schulte), , Reichert (76. Schomann), Beinsen (60. Brahim), Zeschky, Balz, David Wawrzynczok, Daniel Wawrzynczok, Grüterich (60. Schmidt), Brüggemann.

FSV Gevelsberg - FC Wetter 1:2 (1:1). Rehabilitation gelungen: Mit dem Auswärtserfolg beim FSV Gevelsberg schaffte der FC Wetter die Wiedergutmachung für den letzten schwachen Heimauftritt.

Die Gäste stellten ihre Fehler ab, waren am Drücker und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Folgerichtig fiel das 0:1 durch Recep Nezir (34.). Der Verteidiger mit Offensivdrang war aus dem Getümmel heraus im vierten Versuch erfolgreich. Yann Luca Husseck erzielte für den starken FSV den verdienten Ausgleich (42.) mit einem unhaltbaren Schuss in den Winkel (42.). Das Team von Gäste-Coach Michael Erzen ließ sich nicht beeindrucken und den Platzherren kaum Torchancen zu. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, waren diszipliniert und zeigten eine gute Mannschaftsleistung“, sprach FC-Chefcoach von einem verdienten Sieg. Ramazan Ünal sorgte für das umjubelte 1:2 (86.). Mit den drei Punkten machte die Mannschaft ihrem Trainer nachträglich auch ein schönes Hochzeitsgeschenk.

FC Wetter: Frömming, Nezir, Wiggershaus, Glania, Sandu (62. Hammouda), Kavuk (75), Kemajl Shala), Eickelmann (79. Fatmir Shala), Ünal (89. Popa), Stojanovic, Gens, Heinrichsmeier (79. Tyler).

SC Berchum/Garenfeld - VfL Schwerte 1:1 (0:0). Es war kein Offensivspektakel, das sich der SC Berchum/Garenfeld und der VFL Schwerte in der Fußball-Bezirksliga lieferten. Und obwohl der Sportclub seit Anfang Oktober auf einen Sieg wartet, waren die Verantwortlichen mit dem 1:1 (0:0)-Remis im Waldstadion nicht unzufrieden.

„Beide Mannschaften haben im letzten Drittel keine guten Lösungen gefunden. Trotzdem können wir vor allem auf die ersten 35 Minuten aufbauen“, fand SC-Trainer Yagmur Akyol. „Wenn wir weiterhin mit voller Mannschaftsstärke trainieren können, werden wir das Glück auch wieder auf unsere Seite bekommen.“ Im ersten Durchgang standen die Gastgeber defensiv stabil und agierten mit dem Ball geduldig. Trotz guter Chancen blieb die Führung jedoch verwehrt. Nach der Pause erzielten die Schwerter in der 57. Minute zunächst das überraschende 1:0. Das postwendende 1:1 durch Ilyas Kurnaz war dann sehenswert herausgespielt (59.). Zwei Minuten vor Spielende hatte der Sportclub noch das 2:1 auf dem Fuß, traf das Tor aus aussichtsreicher Position aber nicht. „Wir haben zwischendurch auch mal gewackelt“, räumte Sportclub-Trainer Yagmur Akyol ein. „Von daher ist das Ergebnis unterm Strich gerecht.“

