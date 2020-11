Wetter/Herdecke: Wo im Fitnessstudio noch trainiert wird

Wetter/Herdecke. Seit Montag müssen die Fitnessstudios auch in Wetter und Herdecke schließen. Wie gehen sie damit um, was bieten sie an? Ein Überblick:

Der Betrieb hatte gerade wieder Fahrt aufgenommen, nun sorgt der Sport-Lockdown erneut für Stillstand. Dass sie aufgrund der neuen Corona-Verordnungen im November schließen müssen, trifft die Fitness-Studios in Herdecke und Wetter hart, teilweise härter vielleicht als beim Shutdown im Frühjahr. „Wirtschaftlich ist das eine Katastrophe“, sagt etwa Udo Pietruck, Inhaber von FSW Sports in Wetter: „Das hinterlässt enormen kaufmännischen Schaden.“ Wie die heimischen Studios damit umgehen und wie sie trotzdem aktuell Sport für ihre Mitglieder anbieten:

MC Shape Wetter

McShape-Fitnessstudioin Wetter eröffnet am 1. Oktober als erstes der Kette in Nordrhein Westfalen; Geschäftsführer Ugur Yildirim und Ehefrau Alev Yildirim Foto: Axel Gaiser

Corona sorgte schon für die Verschiebung der Eröffnung des neuen Studios im Ruhrtal-Center, nach Betrieb im Oktober gibt es beim MC Shape nun wieder eine Zwangspause. „Unser Ruf leidet natürlich, wenn wir gerade einmal einen Monat offen haben und sich die Politik dann für einen Lockdown entscheidet“, bedauert Geschäftsführer Ugur Yildirim, „dabei waren wir richtig gut gestartet. Es trifft uns aber nicht so, dass wir existenziell bedroht sind.“ Zumal die Bundesregierung signalisiert habe, drei Viertel des Umsatzes erstatten zu wollen. Yildirim: „Aber 75 Prozent sind auch ein Verlust.“

Den Mitglieder werde der bereits abgebuchte Beitrag für November gutgeschrieben, zudem will man sie motivieren, zuhause Sport zu treiben. „Wir wollen die Nähe zu unseren Mitgliedern halten und Online-Kurse anbieten“, sagt Yildirim. Über Zoom-Links werde Trainerin Annika etwa zu Rücken-Fitness und anderen Kursen einladen, auch das Angebot des Partners „Cyberfitness“ können MC Shape-Mitglieder nutzen. Im frisch bezogenen Studio, so Yildirim, wolle man zudem „die kurze Auszeit nutzen, um Restarbeiten zu erledigen“.

FSW Sports Wetter

Fitnesszentrum FSW-Sports in Wetter mit Inhaber Udo Pietruck startet aus der Corona-Pause Foto: Axel Gaiser

Bis zur letzten Minute vor dem Lockdown wurde bei FSW Sports trainiert, am Sonntag um 23.59 Uhr verabschiedeten sich die letzten Mitglieder. „Es versteht keiner, warum wir schließen müssen“, sagt Udo Pietruck, verweist auf das großes Studio und das sichere Hygiene-Konzept. Der erneute Lockdown treffe das Studio hart, bereits nach dem ersten - 55 Tage andauernden - habe man knapp 200 Abgänge bei den Mitgliedern verzeichnen müssen. „Es herrscht große Verunsicherung, die Leute kommen nicht“, sagt er, „ich sehe in eine ganz düstere Zukunft, zumal ich fürchte, dass das bis Ende des Jahres so geht.“ Er habe eine Klage gegen die Zwangsschließung erwogen, zwei Anwälte hätten ihm aber davon abgeraten.

Komplett geschlossen ist bei FSW Sports allerdings nur der Fitnessbereich. „Der Reha-Sport, der medizinisch verordnet ist, ist weiterhin möglich“, sagt Pietruck. Sechs Kurse pro Woche mit je zehn Teilnehmern mit den Schwerpunkten „Orthopädie“ bzw. „Fuß, Knie und Hüfte“ finden auch aktuell statt. Pietruck: „Wir hatten einen Zulauf von Leuten, die im ersten Lockdown laufen gegangen sind und dann über Probleme mit Knien, Hüfte oder Rücken klagten.“

Phönix Fitness Herdecke

Phönix Fitness in Herdecke: Reha-Kurs mit Übungsleiterin Caro Paulsen (rechts) Foto: Axel Gaiser

Reha-Kurse bietet auch Phönix Fitness im Herdecker Quartier Ruhraue an, das Studio ist aber seit Montag komplett geschlossen. Und die stellvertretende Geschäftsleiterin Caro Paulsen hat bei den Mitgliedern ausgeprägtes Unverständnis über den erneuten sportlichen Lockdown festgestellt: „Die Bereitsaft bei den Leuten, das mitzutragen, sinkt.“ Im Studio hätte man sich bei den Corona-Maßnahmen eine größere Differenzierung gewünscht. „Wir haben rundum Fenster, die stehen immer auf Durchzug, als ob man auf einer Terrasse wäre“, sagt sie, „und in unseren großen Räumen können wir die Abstände ganz entspannt einhalten.“ Die Ursprünge von Corona-Ausbrüchen in Herdecke seien nie Fitnessstudios gewesen, betont sie, sondern Urlaube oder private Feiern.

Für die Mitglieder bietet Phönix Fitness über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram nun wieder Online-Angebote, nicht nur Sportkurse sondern auch Wissens-Seminare. „Nicht alle wollen vor dem Bildschirm Sport treiben“, weiß Caro Paulsen. Für die Zeit der Schließung erhalten Mitglieder einen Gutschein für den Monat November.

Clever Fit Herdecke

Mit den Online-Kursen bereits gestartet ist man am Mittwoch bei Clever Fit in Herdecke, den Auftakt machte Jonas mit „Bauch intensiv“. „Bootcamp“ und „Bauch Beine Po“ finden noch in dieser Woche statt. „Wir drehen Trainings-Videos und bieten Live-Kurse für unsere Mitglieder mit den üblichen Trainern zu den üblichen Zeiten“, sagt Studioleiterin Lisa-Marie Scholz, zudem biete man erneut Einkaufshilfen für Risiko-Patienten oder Mitglieder in Quarantäne an. Nach Bedarf schreiben die Clever Fit-Übungsleiter den Mitgliedern auch Trainingspläne - oder drehen Koch-Videos.

„Wir schauen uns an, wie das ankommt und ergänzen es gegebenenfalls“, sagt Lisa-Marie Scholz. Nach dem ersten Lockdown habe man nur vereinzelte Abmeldungen gehabt, sagt sie: „Wir haben und ganz gut erholt in den letzten Monaten, die Leute hatten wieder Lust auf Fitness. Einen Monat schaffen wir das jetzt irgendwie.“ Wenn es denn bei einem Monat bleibt. . .