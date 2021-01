Wetter/Herdecke: Diese Onlinekurse bieten Klubs und Studios

Wetter/Herdecke Die Online-Kurse bei Vereinen und Studios in Wetter und Herdecke nehmen Fahrt auf. Das bieten TSV Herdecke, Clever Fit und FSW Sports.

Nach dem Jahreswechsel und den Ferien nehmen die Online-Angebote der Vereine und Fitnessstudios in Wetter und Herdecke wieder Fahrt auf. Etwa beim TSV Herdecke, der „ein buntes Online-Programm“ über Zoom anbietet, bis wieder Sport in Präsenz möglich ist. Gegenüber dem bisherigen Angebot hat man mit „Linedance“ bei Doro und „Kinderturnen“ bei Sabrina zwei Kurse hinzugenommen. Die Zoom Meeting IDs gibt es bei den Übungsleitungen und in der Geschäftsstelle unter kontakt@tsv-herdecke.de. Auch Clever Fit Herdecke nimmt das Angebot wieder auf, FSW Sports aus Wetter bietet am heutigen Montag einen Online-Kurs.

Das Angebot des TSV Herdecke

Montag

15:30 - 16:30 Uhr: Kinderturnen vier bis sechs Jahre bei Alina / Mici; 17:00 - 18:00 Uhr Pilates Workout bei Nicole; 18:00 – 18:30 Uhr Leichtathletik Jugendliche bei Carmen; 18:30 - 19:30 Uhr: Intervall Training bei Kristin; 18:30 - 19:30 Uhr Yoga bei Ulla; 20:00 - 21:00 Uhr Box Fitness bei Oli.

Dienstag

9:00 - 10:00 Uhr Pilates Workout bei Kirstin; 16:30 – 17:30 Uhr Linedance bei Doro; 17:45 - 18:45 Uhr Leichtathletik Jugendliche bei Markus; 19:00 - 20:30 Uhr Qi Gong bei Undine.

Mittwoch

16:15 - 17:15 Uhr Latin Dance bei Regina; 17:30 - 18:30 Uhr Fechten Jugendliche bei Jannis; 18:45 - 19:45 Uhr Bodyforming bei Kathi;

Donnerstag

8:15 - 9:15 Uhr Balance bei Trixi; 15:30 – 16:30 Uhr Kinderturnen bei Sabrina; 16:45 - 17:45 Uhr Pilates Workout bei Nicole; 18:00 - 19:00 Uhr Zumba Kids & Teens bei Sylwi; 18:00 - 19:00 Uhr Yoga bei Ulla; 19:15 - 20:15 Uhr Bo Robic bei Simone.

Freitag

16:45 - 17:45 Uhr Volleyball Jugendliche bei Manuela; 18:00 - 19:00 Uhr Fechten Jugendliche bei Jannis; 19:15 - 20:15 Uhr Latin Dance bei Regina oder Sandra

Clever Fit startet in den Januar

Mit einem leicht abgeänderten Kursplan startet das Clever Fit in Herdecke in den Januar „Bauch, Beine, Po“ mit Anna steht am Dienstag um 17.30 Uhr an, gefolgt von „Bauch Intensiv“ mit Jonas (Mittwoch, 17.30 Uhr) und „Ganzkörper“ mit Nik (Donnerstag, 18.00 Uhr). Mitglieder können sich per Zoom (Meeting ID 8039039622, Passwort HZu5S3) mit vollständigem Namen wenige Minuten vor Kursbeginn einloggen.

Heute Kurs bei FSW Sports

Für alle frei zugänglich ist der Kurs „Dance / Power Aerobic“ mit Jacky und Deborah heute Abend bei FSW Sports in Wetter. Er wird am heutigen Montag ab 19 Uhr live auf dem Facebook- und Instagram-Kanal von FSW Sports übertragen.