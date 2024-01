Mit Verstärkungen, aber auch Abgängen in die Rückrunde: Hellas Makedonikos II um Petros Kandalis (in weiß), hier im Spiel gegen SSV Hagen, hat als Aufsteiger in der Fußball-Kreisliga A in Hagen eine ziemlich anständige Hinrunde gespielt und hat mit dem Abstiegskampf aktuell nichts zu tun..