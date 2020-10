WBV stimmt ab: Startet die Saison nächste Woche oder nicht?

Einfach hat es Uwe Plonka aktuell nicht. Der Vorsitzende des Westdeutschen Basketball-Verbandes (WBV) steht mit seinem Team vor schwierigen Entscheidungen. Am kommenden Montag, 26. Oktober ist der Saisonstart geplant, sowohl im Senioren-, als auch im Juniorenbereich unterhalb der 2. Regionalliga. Doch wollen die Vereine das überhaupt?

Um sich ein Meinungsbild einzuholen, hat sich der WBV entschieden eine Video-Konferenz mit Vertretern der Vereine durchzuführen. Mit großer Resonanz. „Wir haben die Anmeldungen gestoppt, es waren schon über 200 Teilnehmer. Irgendwann wird es ja auch unübersichtlich“, so Plonka.

Mögliche Szenarien, die in der Zusammenkunft besprochen werden sollen, sind: Ein normaler Start der Liga zum geplanten Zeitpunkt, ein Start, aber die Berücksichtigung von zum Beispiel Risikogebieten und die Verschiebung des Ligabeginns um Wochen oder Monate. Auch bei der Umfrage der Westfalenpost konnten sich seit dem vergangenen Freitag keine eindeutige Mehrheit bilden. Über 1100 Leser stimmten unter den drei genannten Möglichkeiten, mit folgendem Ergebnis (Stand 20 Uhr) 48 Prozent der Leser sprachen sich dafür aus, die Saison einfach zu beginnen. Zu diesen Befürwortern gehört auch Michael Wasielewski. Der neue Trainer des SV Haspe 70 brennt darauf mit seiner Mannschaft in der 2. Regionalliga an den Start zu gehen. „Wenn wir jetzt nicht starten, dann kann man den Sport auch begraben. Es wird in den kommenden Wochen oder Monaten ja nicht besser.“

Fingerspitzengefühl gefordert

Allerdings wünscht auch er sich Fingerspitzengefühl: „Wenn zwei Mannschaften aus Risikogebieten gegeneinander spielen sollen und die Infektionszahlen gerade in die Höhe schießen, dann kann man sich ja beraten, ob man die Partie verschiebt.“

Plonka, der in diesen Tagen tägliche dutzende E-Mails beantwortet, geht es vor allem darum, ein Meinungsbild der Vereine zu haben. „Inzwischen habe ich so viele Vorschläge bekommen, da ist alles dabei. Von Saison absagen, einfach durchziehen, nur noch Freundschaftsspiele auf freiwilliger Basis, nur alle 14 Tage ein Saisonspiel und noch mehr. Da verliert man ja schon fast den Überblick. Unser Ziel ist es, dass wir eine Regelung finden, die den Nerv von möglichst vielen trifft.“ Es allen recht zu machen, davon hat Plonka sich schon verabschiedet.

„Viele Vereine haben uns angesprochen und angeschrieben und wollen vom Verband eine Sicherheit haben. Aber das können wir aktuell nicht geben, wir wissen ja selbst nicht, was auf uns zukommt. So eine Pandemie ist für uns alle neu. Da muss man auch verstehen, dass Entscheidungen nicht leicht fallen. Wir müssen ja auch die Entwicklungen im Blick behalten.“ Für diese Variante sprachen sich 18 Prozent bei der WP-Abstimmung aus. Denn gerade auch die unterschiedlichen Verordnungen der Städte würden den WBV vor Hindernisse stellen. Einheitliche Konzepte sind daher kaum möglich. Während die einen Städte und Kreise, wie aktuell beispielsweise Unna, den Sport komplett herunter gefahren haben, sind in anderen Spiele und Zuschauer nach wie vor erlaubt.

34 Prozent gegen einen Start

34 Prozent der Leser fanden, dass die Saison nicht in der kommenden Woche gestartet werden sollte, sondern lieber noch ein paar Wochen oder Monate verstreichen sollten, da die momentane Situation zu unsicher sei. Für Plonka zwar in Teilen auch nachvollziehbar, doch der WBV-Vorsitzende warnt: „Wir sollten schon im Blick behalten, dass eine erneute Verzögerung uns noch weiter aus dem Rhythmus bringen würde. Die Vereine sind sowieso schon sehr gebeutelt und gerade auch die Nachwuchssportler. Wenn nun noch länger Pause gemacht wird, könnte es einen Mitgliederschwund geben, den die Vereine auffangen müssen.“

Für welche Variante sich die Verantwortlichen entscheiden wird sich in den kommenden Tagen zeigen.