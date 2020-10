WBV beschließt Sonderregelung für die 2. Regionalliga

Dass die Corona-Zeit den Verbänden einiges abverlangt, haben die vergangenen Monate schon gezeigt. Saisonstarts wurden verschoben oder unterbrochen. In Videokonferenzen können die Vereine ihr Befinden äußern. Der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) geht nun ganz neue Wege.

Während die 1. Basketball-Regionalliga ihre schon angelaufene Saison fortsetzen und die Ligen ab der Oberliga erst im neuen Jahr in die Meisterschaft einsteigen, gibt es für die 2. Regionalliga nun ein Neuheit: Die Liga wird geteilt.

Während sich gut die Hälfte der Mannschaften für eine Verschiebung der Saison ausgesprochen hat, wollte der Rest der Teams gerne einen regulären Saisonstart. So entschied sich der WBV dazu, die Mannschaften aufzuteilen. „Wir glauben, dass wir damit die gerechteste Lösung gefunden haben und auf die Wünsche der Vereine eingegangen sind“, so der WBV-Vorsitzende Uwe Plonka.

Entscheidung bis 31. Oktober

Die erste Gruppe mit mindestens sechs Mannschaften wird daher schon am 14. November in den Meisterschaftsbetrieb starten, die zweite Gruppe folgt am 16. Januar. Bis Samstag, 31. Oktober, müssen die Vereine sich entschieden haben, in welcher Gruppe sie antreten wollen.

Eine gute Entscheidung? Zumindest die Brüder Michael Wasielewski (Trainer des SV Haspe 70) und Martin Wasielewski (Sportvorstand) sind sich nicht ganz einig. „ Wenn wir spielen können, finden wir das gut“, so Michael Wasielewski aus Sicht des Coaches. Allerdings räumt auch er ein: „In der Haut der Verbandsvertreter möchte ich nicht stecken.“

Nachdem die Entscheidung des WBV öffentlich wurde, besprach sich Michael Wasielewski mit seinem Team. Und die Resonanz war deutlich: „Wenn ein Spieler sich unwohl gefühlt hätte, hätten wir nicht gesagt, dass wir spielen wollen. Wir waren uns einig, dass alle sich einig sein sollen – aber das waren die Jungs auch. Die Pause war lang, nun würden wir gerne wieder loslegen.“

Gesundheit an oberster Stelle

Allerdings steht auch für Michael Wasielewski die Gesundheit an oberster Stelle: „Dass wir eventuell spielen können, ist super, aber genießt nicht oberste Priorität. Wichtig ist, dass alles gut umsetzbar ist und die Hygienekonzepte greifen. Wenn das gewährleistet ist, finde ich es gut.“

Erfahrung mit Spielen vor Zuschauern und der Einhaltung der Hygienekonzepte konnten die Hasper schon bei Testspielen sammeln. „Wir sind gerade alle noch in einer Findungsphase. Vielleicht gibt es gar keinen richtigen Weg, aber es mit so viel Vorsicht wie möglich zu versuchen, ist in meinen Augen ein guter Weg. Die Spieler sind bereit.“

Etwas anders blickt hingegen Michaels Bruder Martin Wasielewski als Sportvorstand auf die Entscheidung, obwohl er bei der Videokonferenz des WBV in der vergangenen Woche er noch der größte Befürworter eines Saisonstarts war. „Wir haben hervorragende Hygienekonzepte, und die Vereine stecken eine Menge Arbeit hinein, um alles bestmöglich umzusetzen. Lasst es uns doch wenigstens versuchen“, lautete sein Appell da. Doch wie sieht er den Entschluss, die Liga aufzuteilen? „Aus meiner Sicht ist es schwierig. Natürlich wollen wir loslegen. Aber in der Abstimmung haben wir uns dafür ausgesprochen, dass wir auf freiwilliger Basis mit der Saison anfangen.“

Absteiger sind problematisch

Es wird aber sowohl in der frühen, als auch in der späten Gruppe einen Auf- und Absteiger geben und in der zweiten Gruppe einen Auf- und zwei Absteiger. „Das ist problematisch. Denn erwartungsgemäß werden sich in der Gruppe mit dem frühen Starttermin starke Teams wiederfinden, da dort der Leistungsgedanke höher ist. Das sind Mannschaften, die im Normalfall nichts mit dem Abstieg zu tun haben würden.“ Die Angst des Haspers ist nun, dass das freiwillige frühe Antreten unerfreuliche Konsequenzen haben könnte. „Was ist, wenn sich Spieler früh verletzten? In diesem viel stärkerem Feld kommt man viel leichter mit dem Abstieg in Kontakt. Ich finde die Rahmenbedingungen nicht optimal, kann aber alle Spieler verstehen, die jetzt einfach spielen wollen.“

Dieses Feedback hat Wasielewski auch von anderen bekommen: „Da herrschte auch erstmal eine Verwunderung.“

Bis Freitag wollen sich die Hasper entscheiden. „Wir sind noch ganz offen und haben noch keine Entschluss getroffen“, so Martin Wasielewski. „Wir werden uns beraten und alles abwägen.“