Basketball Was sich die Phoenix Hagen Juniors für die Saison vornehmen

Hagen. Die Phoenix Hagen Juniors sind mit einem Sieg in die neue NBBL-Saison gestartet. Das Team ist vielseitig – und froh, endlich wieder zu spielen.

Die coronabedingten Einschränkungen bedeuteten ganz besonders für den Nachwuchs des Sports eine harte, teils einsame Zeit. Die Teams verharrten im Ruhemodus, trainierten lediglich online. Wenn überhaupt. Aber das Dribbeln, das Quietschen der Schuhe und das Lachen der Kinder ist zurück in den Hallen.

Während das Gros der Basketball-Jugend bereits in die sogenannte Einspielrunde gestartet ist, sind nun auch Hagens klassenhöchste Junioren wieder im Spielbetrieb angekommen. Den Phoenix Hagen Juniors ist unter ihrem neuen Coach Johannes Hülsmann mit einem 81:79-Sieg gegen die Berlin Braves Baskets ein toller Start in die Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) gelungen. Wir stellen das U19-Team vor.

Der Kader

Die Juniors sind talentiert und vielseitig. Angeführt wird das Team von Kapitän Felix Kwast, der mit Doppellizenz auch für den ProB-Ligisten Iserlohn Kangaroos auf den Korb wirft. Kwast ist ein 1,95 Meter großer und wendiger Guard mit weichem Händchen von der Dreierlinie. Apropos Dreier: Finn Philipp, bei Herren-Regionalligist Basketball Akademie Hagen längst in der Rotation angekommen, ist einer der wurfgefährlichsten Shooting Guards der NBBL.

Die Teams der Phoenix Hagen Juniors und Youngsters für die Saison 2021/22. Foto: Jörg Laube

Der drahtige Flügel Luka Zajic (BBA) ist ein Allrounder, und wie sein Mitspieler Jordan Iloanya (Point Guard/SV Haspe 70) hat er einen festen Platz im ProA-Kader von Phoenix Hagen. Die Zwei-Meter-Jungs Lukas Nowak (Haspe 70) und Linus Trettin (Kangaroos) schnappen sich Rebounds und sorgen für Gefahr an den Brettern. Hinzu kommt eine Reihe von Jungs, die den Kern ergänzt und sich in der höchsten Basketball-Jugendklasse beweisen will.

Der gesamte Kader:Jordan Iloanya, Finn Philipp, Felix Kwast, David Pavljak, Luka Zajic, Amadin Omorodion, Linus Trettin, Lukas Nowak, Rafail Totska, Ben Jürgens, Lazar Stojanovic, Sebastian Orten, Can Eyding, Robin Mingaz, Epey Nguan, Liam Pauli, Luis Uhlenbrock, Tim Zurhausen.

Das Ziel

Die Juniors laufen in der Nordgruppe der NBBL A auf, und dort wollen sie sich den Klassenerhalt sichern. „In unserer Gruppe sind acht Teams, die ersten sechs schaffen es in die Playoffs und haben damit den Startplatz in der NBBL-A-Gruppe für die nächste Saison“, erläutert Stanley Witt, Nachwuchskoordinator von Phoenix Hagen.

Allerdings stehe die Entwicklung der jungen Basketballer an erster Stelle. „Wir wollen, dass die Spieler bestmöglich individuell und als Team Schritte nach vorne machen. Wenn am Ende dabei herumkommt, dass wir den Klassenerhalt schaffen, dann sind wir alle froh. Aber erstmal wollen wir kleine Brötchen backen.“

Das erste Spiel

Das konnte sich schon sehen lassen! Vor 78 Zuschauern in der Sporthalle Altenhagen haben die Juniors gegen die Berlin Braves Baskets einen knappen 81:79-Sieg eingefahren (hier geht’s zum Scouting). „Es war für viele das erste Pflichtspiel seit vielen Monaten“, weiß Witt, wie froh das Team von Coach Hülsmann war, endlich wieder um Punkte spielen zu dürfen. Nach einem holprigen Start, in welchem die Berliner auf 17:24 leicht davonzogen, kam Phoenix immer besser in Fahrt. Im letzten Viertel führten die Gastgeber bereits zweistellig, ehe Berlin Ergebniskosmetik betrieb. „Wir hatten das Spiel gut unter Kontrolle“, lobte Witt.

Mit Finn Philipp (23 Punkte, sechs Dreier) und Felix Kwast (20/4) erwischten zwei Hagener einen Sahnetag im Angriff, während Linus Trettin mit acht Rebounds, sieben Assists, vier Punkten und je zwei Blocks und Ballgewinnen überall auf dem Feld seine Spuren hinterließ. „Er hat das Spiel, ohne viel zu punkten, gut gelenkt“, hob Stanley Witt hervor. Jordan Iloanya fehlte dem Team noch.

Nächstes Spiel

Donnerstag, 15 Uhr, Hamburg Towers (A). Hier geht’s zum Spielplan.

