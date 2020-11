Warum zwei Teams des TuS Ende jetzt die Tabelle anführen

Lieber würden sie wohl tatsächlich Badminton spielen, das verhindert mindestens im November der bundesweite Sport-Lockdown. Doch in der Zwangspause können sich die Badmintonspieler des TuS Ende so immerhin am Anblick der Tabellen freuen. Die führte die erste Mannschaft in der Kreisliga ohnehin schon an, doch jetzt gilt das auch für die Reserve in der Kreisklasse. Weil das Heimspiel am letzten Samstag, zu der bisherige Spitzenreiter TV Bochum-Brenschede II ohne Absage nicht erschien, nun mit 8:0 kampflos für die Ender gewertet wurde.

„So, jetzt ist es amtlich“, bestätigte TuS-Abteilungsleiter Christoph Marschall nach Telefonaten mit dem Badminton-Verband NRW:: „Wir haben 8:0 gewonnen, der Gegner hätte absagen müssen. Da am Wochenende Spiele stattgefunden haben die natürlich auch gewertet wurden musste unser K.o -Spiel naauch gewertet werden.“ Am letzten Samstag wartete die zweite Mannschaft des TuS Ende in der Sporthalle Kirchenende vergeblich auf den Gegner aus Bochum (wir berichteten), der nicht abgesagt hatte. Später - so die Ender - antworteten Bochumer Spieler, sie hätten gedacht, dass wegen der Corona-Lage nicht mehr gespielt würde. Das galt aber erst ab Montag.

Erste des TuS Ende noch ungeschlagen

„Damit haben wir die Tabellenführung übernommen. TuS Ende I und TuS Ende II stehen jetzt auf dem ersten Platz der Tabelle“, freut sich Abteilungsleiter Marschall. Das 8:0-Ergebnis ist im Verbands-Ergebnisportal „turnier.de“ bestätigt. Schon bisher führte die als Aufsteiger noch ungeschlagene Ender Erstvertretung in der Kreisliga Süd mit 7:1 Zählern vor dem punktgleichen TV FA Altenbochum, den man im ersten Spiel nach dem Lockdown am 12. Dezember zum Spitzenspiel in der Sporthalle Kirchende erwartet (16.30 Uhr). Auch die vor Saisonbeginn neu gemeldete TuS-Reserve hat in der Kreisklasse Süd mit 6:4 Punkten den Spitzenplatz vor dem bisher führenden TV Bochum-Brenschede II übernommen. Hier steht als nächste Partie ebenfalls am 12. Dezember das Heimspiel gegen den Tabellendritten DJK Saxonia Dortmund III an (15 Uhr).