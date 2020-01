Warum Kreisläufer Steffen Prior die SGSH Dragons verlässt

Die SGSH Dragons aus Schalksmühle/Halver und Steffen Prior gehen getrennte Wege. Das teilte der Handball-Drittligist am Freitagabend in einer Pressemitteilung mit.

Im Dezember sagten die Vereinsverantwortlichen dem 21-Jährigen, dass ein weiterer Kreisläufer zur kommenden Saison in der 3. Handball-Liga verpflichtet werden soll. Weil Prior um seine Spielzeit fürchtete, kam bei ihm der Wunsch auf, sich schon ab diesem Januar neu zu orientieren.

Deshalb, so die Dragons, habe man sich in der Winterpause auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. „Wir bedanken uns bei Steffen für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, schreiben die Dragons. Im Sommer 2018 kam Steffen aus der U23 der Rhein Vikings zu den Dragons. Vor rund einem Jahr hatte der knapp zwei Meter große Kreisläufer seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.

Überraschende Trainerentlassung

Die ambitionierten SGSH Dragons stehen aktuell auf dem zweiten Platz der 3. Handball-Liga Nordwest. Im September hatte der Verein mit einer Personalentscheidung für eine große Überraschung gesorgt:

Obwohl man an der Tabellenspitze stand, wurde Trainer Stefan Neff „aufgrund unüberbrückbarer Differenzen mit der 1. Mannschaft“ entlassen. „Mit so etwas habe ich nicht gerechnet“, sagte der Hagener damals: „Ich kann es auch nicht nachvollziehen, nur professionell hinnehmen.“

Das nächste Spiel steht für die Dragons am Samstag in einer Woche an. Daheim geht es um 19.30 Uhr gegen den Tabellenzehnten LiT Tribe Germania.