Vorwurf gegen Schiri: BW Haspe fühlt sich benachteiligt

Ennepetal Fußball-Bezirksligist BW Haspe verspielt gegen Voerde eine 2:0-Führung. Nach dem Schlusspfiff sorgen zwei konkrete Szenen für Frust.

Blau-Weiß Haspe zog in der Fußball-Bezirksliga bei BW Voerde trotz einer 2:0-Halbzeitführung den Kürzeren, am Ende hieß es 4:3 für Voerde. Shkelzen Imeri und Berkant Erkan münzten die Überlegenheit der Hasper zunächst in Tore um.. Die Platzherren drehten dann aber den Spieß um, der eingewechselte Tufan Özdil sorgte für den 3:3-Ausgleich.

Trainer sieht Gelbe Karte

Ein regulärer Treffer von Ozan Akdogan fand keine Anerkennung. „Der Ball war klar hinter der Linie, das bestätigte sogar der Gegner“, fühlte sich Gäste-Trainer Ibrahim Büyükdeveci benachteiligt und sah wegen Meckerns Gelb. Mit der Leistung seiner Mannschaft zeigte sich der Chefcoach zufrieden.

Aber zum Schluss wurde es richtig turbulent. Der Unparteiische entschied auf Elfmeter, der zum Siegtor führte (90.). Wieder haderten die Gäste mit dem Schiedsrichter: „Kurz zuvor gab es an einem Foul an Mentor Mustafa zurecht keinen Strafstoß, da durfte es hier auch keinen geben, denn Noureddin Jubran traf nur den Ball“, ärgerte sich der Gäste-Coach maßlos. Die Folge: Gelb-Rot. kö

BW Haspe: Özdemir, Kirkgöz (80. Akbas), Niggeloh (72. Ünal), Imeri, Birgül (82. Zararoglu), Yalvac (60. Özdil), Jubran, Erkan, Giese, Mustafa, Akdogan.

