Vor toller Kulisse: Eintracht Hagen holt wichtigen Heimsieg

Hagen. Eintracht Hagen gewinnt sein erstes Heimspiel des Jahres mit 28:25 gegen den Dessau-Roßlauer HV. Rückkehrer Becker gibt der Eintracht viel.

Nach fast zwei Monaten ohne Heimspiel melden sich die Handballer des Zweitligisten VfL Eintracht Hagen mit geballter Heimstärke zurück. Mit 28:25 (16:12) gewannen die Hagener nach überzeugender Leistung die Partie gegen den Tabellendritten Dessau-Roßlauer HV 06. „Wir sind froh, dass wir wieder in Hagen spielen. Man merkt dann doch, was so ein Zuschauerzuspruch mit der Mannschaft macht. Die Unterstützung war fantastisch“, freute sich Eintracht-Trainer Stefan Neff über einen rundum gelungenen Handballabend.

Dessau-Keeper gelingen 20 Paraden

Den Gästen war anzumerken, dass sie das letzte Spiel der Hagener, in dem man 16 einfache Gegentore nach Ballverlusten kassierte, studiert hatten und deshalb besonders durch ein schnelles Umschaltspiel zu Treffern kommen wollten. Doch der VfL bot das gesamte Spiel über wenig an, spielte die Angriffe konsequent ohne Fehler bis zum Torabschluss aus und nahm so das Spielgeschehen in die Hand. Mitte der ersten Hälfte waren die Hagener durch den Treffer von Pierre Busch mit 8:6 (16.) in Front.

In der Folge war es Dessau-Schlussmann Philip Ambrosius, der verhinderte, dass die Grün-Gelben sich nicht absetzen konnten. Bis zur 24. Minute sammelte der Torwart schon acht Paraden, am Ende kam Ambrosius auf unglaubliche 20 Paraden – die trotzdem nicht zum Sieg reichen sollten. Nach einer Doppelparade von Ambrosius beim 11:10 nahm Neff die erste Auszeit und animierte sicherlich dazu, vor dem Tor cool zu bleiben. Mit Erfolg – das Wurfbild der Hagener besserte sich und kurz vor der Pause netzte Tim Stefan in einer starken Phase der Eintracht zur ersten Vier-Tore-Führung von 16:12 ein.

Becker gibt der Eintracht viel

Auch wenn die verletzten Philipp Vorlicek, Damian Toromanovic, Daniel Mestrum, Luca Klein und Julian Renninger weiterhin fehlten: Die Rückkehr des über einem Jahr verletzt gewesenen Alexander Becker brachte auch an diesem Abend gleich mehr Frische und Griffigkeit in die Deckung des VfL. Alleine schon deshalb, weil die Hagener im Innenblock wieder mehr Optionen aufweisen können und die Defensivspezialisten um Tilman Pröhl, Tim Stefan und Frederic Stüber mehr Erholungszeit bekamen.

Tim Stefan tankt sich auf Halblinks immer wieder gut durch. Foto: Michael Kleinrensing

Im zweiten Durchgang traten die Hagener weiter konstant auf und ließen auch Ambrosius nicht mehr zum Zuge kommen, sodass man die Pausenführung beim 24:18 (47.) durch Buschs Treffer weiter ausgebaut hatte. Beflügelt von einer stimmungsvollen Heimkulisse spielte die Eintracht ihren Stiefel weiter runter. Vorne tankte sich ein starker Stefan auf Halblinks immer wieder durch und kompensierte damit, dass Pouya Norouzi (3/9 Würfen) und Valentin Spohn (1/6) im Abschluss nicht richtig in Fahrt kamen. Und defensiv regelten Becker, Paske und Co. den Rest. Beim Stand von 27:24 (56.) verhinderte eine wichtige Paske-Parade, dass es für die Hagener noch einmal brenzlig werden konnte. Am Ende stand ein ungefährdeter befreiender Sieg für den VfL.

„Ich bin heute nicht euphorisch ohne Ende, ich war bei den Niederlagen aber auch nicht zu kritisch. Wir arbeiten weiter an unseren Fehlern, die wir auch heute noch gemacht haben“, sieht Neff weiter Verbesserungspotenzial, auch wenn die immens wichtigen beiden Punkte nach drei Niederlagen in Folge vorerst deutliche Erleichterung beim VfL auslösen.

Die Statistik

Eintracht Hagen: Paske (10 Paraden), Grzesinski; Bürgin (3), Becker (1), Norouzi (3), Pröhl (1), Schmidt (3/2), Voss-Fels (1), Spohn (1), Gaubatz (3), Stüber, Stefan (6), Jukic, Richter, Busch (6).

Beste Torschützen Dessau: Löser (6), Sohmann (6/2), Hrstka, Misovych (je 3).

Zuschauer: 897.

