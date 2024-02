Vor Niederlage bei Phoenix: Johann Grünloh in Nationalteam

Vechta/Hagen Gegen Phoenix Hagen spielte der erst 18-jährige Johann Grünloh stark. Vor dem Spiel berief ihn Gordon Herbert in den Kader der Nationalmannschaft

Immerhin: Für Johann Grünloh, der als Center in der Basketball-Bundesliga und auch in der Pro A für die erste bzw. zweite Mannschaft von Rasta Vechta auf dem Feld steht, gab es am Mittwoch doch noch eine positive Nachricht. Zwar hatte der junge Mann, der als eines der größten Basketball-Talente Deutschlands gilt und dem Experten eine NBA-Karriere voraussagen, am Abend in der Pro A mit dem Nachwuchsteam aus Vechta deutlich gegen Phoenix Hagen mit 79:98 verloren, allerdings hatte ihn der Hagener Bundestrainer Gordon Herbert am Nachmittag für die Nationalmannschaft nominiert.

17 Spieler umfasst das Aufgebot für das Qualifikationsturnier zur Euro-Basket 2025. Am Donnerstag, 22. Februar, tritt der amtierende Weltmeister gegen Montenegro in Ludwigsburg an (19.30 Uhr). Drei Tage später heißt der Gegner in Botevgrad Bulgarien. Beide Spiele sind live und kostenlos für alle bei Magenta-Sport zu sehen.

Zwei Weltmeister im Kader

Im Kader selbst finden sich mit Justus Hollatz und David Krämer nur noch zwei Weltmeister. Dafür reichlich Spieler aus der ersten deutschen Liga.

Mehr zum Basketball

Und eben Johann Grünloh, der 2,10 Meter großer Center, der gegen Phoenix Hagen 24 Minuten auf dem Feld stand, besonders zu Beginn der Partie erfolgreich war und in Summe auf zehn Punkte, drei Assists und sieben Rebounds kam. Beachtliche Werte für einen 18-Jährigen, der übrigens in den Play-Off-Spielen der vergangenen Saison bereits auf dem Parkett der Ischelandhalle stand.

Grünloh in Hagen beobachtet

Auf Anfrage der WP-Redaktion erklärt Bundestrainer Gordon Herbert, dass er Debütant Johann Grünloh auch in Hagen beobachtet habe. Und zwar beim Phoenix-Heimspiel gegen die Zweitvertretung aus Vechta, das Grünloh und sein Team kurz vor dem Jahreswechsel für sich entscheiden konnten. Der Center erzielte Ende Dezember fünf Punkte, kam auf drei Assists und schnappte sich zwölfmal den Ball unter dem Korb. „Auf dem Schirm habe ich ihn aber schon seit vergangenem Mai, als ich ihn in Frankfurt habe spielen sehen“, so Herbert weiter. „Daneben habe ich auch BBL-Spiele von ihm gesehen.“

Auf dem Schirm habe ich ihn aber schon seit vergangenem Mai, als ich ihn in Frankfurt habe spielen sehen. Daneben habe ich auch BBL-Spiele von ihm gesehen Gordon Herbert

Bundestrainer und Weltmeistercoach Gordon Herbert lebt in Hagen und ist hin und wieder Gast bei Partien der Zweitliga-Basketballer am Ischeland. Dass Grünloh neben der ersten Liga auch hier Erfahrungen sammelt, bot sich für eine Beobachtung an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke