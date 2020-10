Hagen. VfL Eintracht Hagen und TuS Volmetal starten an diesem Wochenende in die Handball-Drittliga-Saison. Diese Erwartungen haben die beiden Trainer.

Die lange Saisonvorbereitung hat ein Ende. Am Freitag trifft Handball-Drittligist VfL Eintracht Hagen in der Krollmann Arena auf ATSV Habenhausen (20.30 Uhr), einen Tag später tritt der TuS Volmetal zum Auswärtsspiel beim TuS Spenge an (19.15 Uhr). Wir sprachen mit den Cheftrainern der beiden ungleichen Teams, Stefan Neff und Marc Rode, über Vorfreude, Ungewissheit und Erfolgsrezepte.

Das sagt Eintracht-Trainer Stefan Neff

1. Stefan Neff, wie stark schätzen Sie Ihre Mannschaft ein?

Stefan Neff: Ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Zudem kann ich sagen, dass alle Spieler super Drittliga-Handballer sind, so dass wir auf jeder Position überbesetzt sind. Dennoch herrscht bei uns kein Neid, alle Spieler gönnen sich den Erfolg gegenseitig. Das ist eine große Stärke.

2. Wie lange die Saison gehen wird, ist ungewiss. Ändert das irgendetwas daran, wie Sie die Meisterschaft angehen?

Wir müssen einfach darauf eingestellt sein, dass es sein könnte, dass Spiele abgesagt werden, wir nicht trainieren können, oder sonst was. Wenn es so sein muss, dann müssen wir auch ohne Training in eine Partie gehen. Das kann jede Mannschaft treffen und davon dürfen wir uns nicht runterziehen lassen. Wichtig ist, dass wir immer 100 Prozent geben, in jedem Duell.

3. Wie groß ist die Vorfreude nach der langen Pause?

Immens groß. Dass es endlich wieder um Meisterschaftspunkte geht, ist ja das, wonach sich alle sehnen. Die Pause war sehr lang, aber nun sind alle wieder im Wettkampfmodus und bereit für die neue Saison.

Das sagt Volmetal-Trainer Marc Rode

Will früh den Klassenerhalt: Volmetal-Trainer Marc Rode (links). Foto: Michael Kleinrensing

1. Marc Rode, was ist größer vor dem ersten Auswärtsspiel: Die Vorfreude oder der Respekt vor der ungewissen Saison?

Marc Rode: Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viel gearbeitet. Vorfreude ist da, allerdings gedämpft, da so vieles ungewiss ist: Wie lange geht die Saison? Finden alle Spiele statt? Wird spontan etwas abgesagt? Alles Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen.

2. Was ist aus Ihrer Sicht das Erfolgsrezept Ihres Teams?

Ganz klar das „Wir“. Es gibt keinen Neid innerhalb der Mannschaft. Zudem haben wir in der Breite an Qualität gewonnen. Und ich kann sagen, dass die Stimmung sehr gut ist.

3. Was wäre Ihre Lieblingsschlagzeile, die Sie über Ihr Team lesen würden?

„Volmetal sichert sich das Ticket für ein weiteres Jahr in der dritten Liga frühzeitig.“ Es geht für uns darum, so früh wie möglich sicher zu sein. Das hat letztes Jahr gut funktioniert und diese Saison hoffentlich auch.