Volmarsteins Pielot führt mindestens bis in den Dezember

Herdecke/Wetter. Diese Torjägerliste der Klubs aus Wetter und Herdecke hat mindestens bis in den Dezember Bestand:

Nicht viel getan hat sich an der Spitze der Fußball-Torjägerliste der Klubs aus Wetter und Herdecke: Der führende Markus Pielot und C-Kreisligist SuS Volmarstein II waren am Wochenende spielfrei, Laura Wolf ging wie die Frauen der TSG Herdecke bei der 0:6-Niederlage gegen den FSV Gevelsberg leer aus. Auf Platz vier schob sich Antonio la Macchia vom SC Wengern II, den größten Sprung machte Laura Füchtenschnieder (FC Wetter) mit vier Toren beim 11:0-Sieg gegen SV Boele-Kabel. Ein Stand der Torjägerliste, der nach dem Lockdown des Amateursports jetzt mindestens bis Ende November so bleiben wird. Der Überblick:

18 Tore:

Markus Pielot (SuS Volmarstein II)

15 Tore:

Laura Wolf (TSG Herdecke Frau.)

12 Tore:

Andre Buchholz (Volmarstein II)

10 Tore:

Antonio la Macchia (Wengern II)

9 Tore:

Laura Füchtenschnieder (Wetter)

8 Tore:

Benito Winter (TSG Herdecke III)

Nico Saracino (TSG Herdecke II)

Kevin Ferreira (SC Wengern III)

7 Tore:

Nejirvan Brahim (FC He.-Ende III)

Dragos Bencea (TSG Herdecke II)

Hendrik Kobinger (SC Wengern II)

Raphael Jakubowski (Wengern III)

6 Tore:

Michael Michel (TuS Esborn II)

Patrice A. Cally (Volmarstein II)

Analena Stracke (TSG Herdecke F)

5 Tore:

Marvin Skasa (TuS Esborn II)

Emanuel Proenca (FC Wetter II)

Leon Lob (SC Wengern III)

4 Tore:

Justin Tyler (FC Wetter)

Ismael Marjan (SuS Volmarstein)

Tom Wyludda (TSG Herdecke)

Erik Menn (TSG Herdecke I+ III)

Marcel Weiß (FC Herd.-Ende II)

Tim Eckleder (FC Herd.-Ende II)

Timo Kivilaht (TuS Esborn II)

Marcel Brandenstein (TSG Her. III)

Alec Konieczny (Volmarstein II)

Firat Ertugrul (SC Wengern II+III)

Hannah L. Stein (TSG Herdecke F)

3 Tore:

Ibrahem Ibrahem (FC Wetter)

Engin Kirkgöz (SC Wengern)

Tim Malik (SC Wengern)

Maik Choinowski (SC Wengern)

Dennis Madeo (TSG Herdecke)

Sebastian Lummel (Volmarstein)

Bengaly Cisse (TSG Herdecke III)

Björn Klose (TSG Herdecke II)

Paul Holm (SC Wengern II)

Florian Grube (SC Wengern II)

Feyzullah Aydin (TSG Herd. III)

Robin Imkamp (TSG Herdecke III)

Laura-M. Ingala (TSG Herdecke F)

Vanessa Henke (FC Wetter Frauen)

2 Tore (u.a.):

Mounir Sallami (FC Wetter)

Kemal Özdemir (FC Wetter)

Marvin Kleinau (Herdecke-Ende)

Bryan Schmidt (FC Herd.-Ende)

Daniel Meckler (Herdecke-Ende)