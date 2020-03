Binnen einer Woche von Hundert auf Null – der Corona-Virus hat die Sportszene zum Erlahmen gebracht, lässt die Mannschaftssportler aber ziemlich ratlos zurück. Wann und wie geht es weiter? Darauf kann angesichts ständig neuer Horrormeldungen über die Verbreitung des Krankheitserregers kein Funktionär eine schlüssige Antwort geben. So lässt beispielsweise im Handball die vom westfälischen Verbands beschlossene Aussetzung des Spielbetriebs bis Mitte April die Möglichkeit zu, dass die Saison doch noch weitergeführt wird.

Wir sprachen mit Volker Hallmann, dem neuen Staffelleiter der Bezirksliga und Schiedsrichterwart im Kreis Hagen über mögliche Szenarien.

1Herr Hallmann, die Schulen und damit auch die Hallen sind geschlossen, es kann und darf nicht gemeinsam trainiert werden. Warum macht es der Handball nicht so wie andere Sportarten und beendet die Saison gleich komplett?

Volker Hallmann: Niemand weiß genau, wie sich die Lage entwickeln wird. Sollten die rigorosen Maßnahmen der Regierung greifen und die Zahl von Neuinfektionen drastisch sinken, haben wir vielleicht noch eine Chance, denn offiziell endet die Saison ja erst am 30. Juni. Uns wäre es natürlich am liebsten, wenn wir ganz regulär Auf- und Absteiger ermitteln könnten.

2Und wenn nicht – welche Optionen ergeben sich dann noch?

Wir sind da ganz vom Deutschen Handball-Bund abhängig, denn der regelt den Betrieb bis zur 3. Liga, entscheidet also darüber, wer in die Oberliga muss. Sollten es eine Einfrierung geben, werden wir im Verband vermutlich ebenso verfahren, also die Saison 20/21 mit genau jenen Teams bestreiten, die jetzt in den jeweiligen Klassen aktiv sind. Alternativ wäre, die jeweiligen Spitzenreiter aufsteigen zu lassen, also die Ligen für eine Spielzeit aufzustocken. Wenn ich an Teams wie Gevelsberg-Silschede II denke, die verlustpunktfrei vorne stehen, fände ich das sportlich fairer. Die jeweils aktuelle Tabelle zum Maßstab für den Abstieg zu nehmen, hat keinen Sinn, weil die Anzahl der ausgetragenen Partien unterschiedlich ist und die direkten Vergleich teilweise noch ausstehen.

3Sie haben jetzt reichlich Freizeit, oder?

Keineswegs, denn es gilt ja, sich darum zu kümmern, wie es bei den Schiedsrichtern weitergeht. Denen fehlen jetzt die Spiele und damit persönliche Punkte, müssen wir uns etwas einfallen lassen, wie die Bewertung erfolgt. Lehrgänge können wir derzeit nicht abhalten, alle Zusammenkünfte sind bis auf Weiteres gestrichen.

Mit Volker Hallmann sprach Bernd Großmann