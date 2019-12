Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Spieler verlängern

Vier auf einen Streich: Bei Handball-Drittligist TuS Volmetal haben in dieser Woche gleich vier Spieler ihre Verträge über die aktuelle Saison hinaus verlängert

Die Volmetaler vermeldete die Zusagen von Julius Blümel, Joel Jünger, Jannis Michel und Frieder Krause für die Saison 2020/2. Mit Blümel bleibt ein echtes Eigengewächs dem Verein erhalten, „Juppse“ ist seit der Jugend im Tal aktiv. Jünger, so der TuS, habe in seiner ersten Saison eine tolle Entwicklung geschafft und sei eine echte Bereicherung am Kreis im Gespann mit Spielführer Frederik Kowalski. Krause ist als Abwehrchef mittlerweile eine feste Größe und gehört mit seinen 29 Jahren zu den erfahrenen Akteuren im jungen Team. Michel bildet mit Sydney Quick ein erfolgreiches Torhüter-Duo und hat sich in der 3. Handball-Liga fest etabliert..