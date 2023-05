Vielumworbener Stürmer wechselt zur SpVg. Hagen 11

Hagen. Die Planungen für die kommende Saison laufen: Die SpVg. Hagen 11 verpflichtet einen torgefährlichen und oberligaerfahrenen Offensivakteur.

In der Meisterschaft setzte es zuletzt eine bittere 1:2-Niederlage für die Spvg. Hagen 11. Doch die Elfer haben laut Trainer Christian Fohs mit dieser Saison sowieso schon abgeschlossen: Weder nach oben noch nach unten ist für die Emster noch viel möglich. So liegt der Fokus nun zum einen auf dem Kreispokal-Finale am 18. Mai, der Unterstützung für die zweite Mannschaft, die sich im Aufstiegsrennen der Kreisliga A befindet und der Planung für die kommende Spielzeit.

Und da ist den Hagenern nun ein wichtiger Meilenstein gelungen: Mit Kingsley Nweke wechselt ein oberligaerfahrener Flügelstürmer nach Emst. Der 32-Jährige der schon für Borussia Dröschede und den FC Brünninghausen auflief, gehört in dieser Saison zu den Leistungsträgern von Westfalenligist FC Iserlohn, für den er in 19 Spielen bisher acht Tore beisteuerte.

Tore soll er künftig für die Elfer machen, wie auch Coach Fohs unterstreicht: „Überall, wo Kingsley war, hat er auch getroffen. Allein das zeigt, was für ein wertvoller Spieler er für uns werden kann. King ist schnell, durchschlagskräftig und technisch gut. Darüber hinaus wird er im August 33 Jahre alt und verfügt über einen Erfahrungsschatz, der unserer jungen Mannschaft helfen wird“, ist sich der Emster Trainer sicher.

Interesse von vielen Vereinen

Dass Interesse an dem Stürmer war groß, wie der Fußballer auch selbst betont: „Obwohl sehr viele Vereine an mir interessiert waren, haben mich die Gespräche mit Hagen 11 und Trainer Christian Fohs am meisten überzeugt. Die Philosophie, das Konzept und die Ziele des Vereins reizen mich sehr.“ Vor der aktuellen Saison war der Stürmer von der IG Bönen nach Iserlohn gewechselt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke