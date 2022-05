VfL Eintracht Hagen: Reserve hat einen neuen Rückhalt

Hagen. Der VfL Eintracht Hagen verstärkt seine Reserve mit einem erfahrenen Torhüter, der auch im Zweitliga-Team eingesetzt werden kann.

Der Kader von Handball-Oberligist VfL Eintracht Hagen II mit Blick auf die Saison 2022/23 ist fast komplett. Mit der Verpflichtung von Drittliga-Torhüter Nils Thorben Schmidt haben die Grün-Gelben eine weitere Baustelle geschlossen. Der 27-Jährige wechselt vom TuS 82 Opladen nach Hagen und soll bei Bedarf auch das Zweitliga-Team unterstützen.

Neuer Torwart hat höherklassige Erfahrung

Nach seiner Jugendzeit im Internat des HSV Handball in Hamburg sammelte Schmidt reichlich höherklassige Erfahrung - HSG Krefeld, Longericher SC, SG Ratingen und zuletzt TuS Opladen waren die bisherigen Stationen des Neu-Eintrachtlers, der keinen Hehl aus seiner Freude machte, als Amateur-Abteilungsleiter Sebastian Schneider den ersten Kontakt herstellte. „Wenn Eintracht Hagen anruft, wird man immer hellhörig“, so Schmidt, „das ist schließlich eine der Top-Adressen in der Region.“

Sebastian Schneider freute sich über den Neuzugang: „Diese Verpflichtung hat in enger Abstimmung mit Stefan Neff und Sportdirektor Michael Stock stattgefunden“, erläutert der Ex-Profi die Hintergründe, „wir möchten künftig noch besser gewappnet sein, wenn es im Zweitliga-Team auf der Torhüterposition zu Ausfällen kommen sollte.“

Prokopec-Team will nachlegen

Die zweite Mannschaft von Eintracht Hagen spielt eine starke Saison in der Handball-Oberliga. Das Team von Trainer Pavel Prokopec hat es in die Aufstiegsrunde geschafft, wo man momentan auf dem sechsten Tabellenplatz rangiert.

Am kommenden Samstag, 7. Mai, gastiert die Eintracht-Reserve bei SF Loxten (18 Uhr). Nach dem ersten Sieg in der Aufstiegsrunde (37:20 gegen Harsewinkel) will das Prokopec-Team nachlegen.

