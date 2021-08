VfL Eintracht Hagen: Ein Tag für das Geschichtsbuch

Hagen. Die Handballer des VfL Eintracht Hagen tragen sich ins Goldene Buch der Stadt Hagen ein – eine Ehre für den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Große Ehre für die Handballer von VfL Eintracht Hagen: Im Rahmen einer kleinen feierlichen Veranstaltung im Hagener Rathaus hat Oberbürgermeister Erik O. Schulz die Mannschaft von Trainer Stefan Neff geehrt.

Ehre für den Aufstieg in die 2. Bundesliga

Funktionäre, Coaches und Spieler durften sich ins Goldene Buch der Stadt Hagen eintragen. Die erste Mannschaft des Vereins schaffte in diesem Jahr den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga. In einem packenden Finale gegen den HC Oppenweiler/Backnang setzte sich das Neff-Team verdient durch.

Eintracht-Urgestein Julian Renninger trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Hagen ein. Foto: Michael Kleinrensing

Und bislang beweisen die Grün-Gelben auch, dass sie in die zweithöchste Handball-Klasse gehören. In der Vorbereitung stehen die Hagener nach sechs Partien ohne Niederlage da. Am Freitag muss die Eintracht in der ersten DHB-Pokalrunde gegen den TuS Ferndorf antreten.

