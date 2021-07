Unwetter in Hagen: Bechelte hat es schwer erwischt

Hagen. Die Starkregenflut hat das Bechelte Sports & Med in Hagen-Eckesey schwer erwischt. Injoy Hohenlimburg lässt für guten Zweck radeln.

Die Räumlichkeiten des Bechelte Sports & Med in Eckesey sehen eigentlich einladend aus: hell und freundlich, ein moderner Ort der Gesundheit, Fitness und Wellness. Aber als Dirk Fastbinder am Tag nach der Unwetter-Katastrophe in seinem Fitnessstudio durch die Wassermassen stapft, kann er seinen Augen kaum trauen. Die heftigen Regenfälle durchfluteten das Gebäude der Bechelte, welches nur wenige Meter entfernt von der Volme liegt. Bis zu 1,1 Meter hoch stand das Wasser auf der Trainingsfläche. Ein Schock für Betreiber, Mitarbeiter und Mitglieder.

Bechelte: Mitarbeiter und Helfer packen an

Fitnessgeräte standen tief im Regenwasser, während Gymnastikbälle, Sessel und andere lose Gegenstände durch die Fluten trieben. In den sozialen Medien dokumentierten Bechelte-Geschäftsführer Dirk Fastbinder und sein Team die verheerenden Schäden, deren Ausmaß sich jetzt noch nicht abschätzen lässt. Mit Pumpen konnten die Wassermassen gut bekämpft werden, seit ein paar Tagen stehen die Aufräumarbeiten an. Es geht voran, weil nicht nur Mitarbeiter und deren Angehörige, sondern auch viele ehrenamtliche Helfer mit angepackt haben und weiterhin unterstützen. „Mit den Aufräumarbeiten ist uns das Ausmaß der Schäden wirklich bewusst geworden. Ohne Worte!“, meldete sich das Bechelte-Team via Facebook.

Die Regenflut hat das Bechelte Sports & Med in Eckesey voll erwischt. Foto: Bechelte Sports & Med Hagen / Facebook

Aktuell kann natürlich nicht im Bechelte trainiert werden, doch an einer Rückkehr der Mitglieder wird bereits gearbeitet. „Es sind verschiedene Optionen im Gespräch, um kurzfristig Lösungen für euer Training zu finden. Wir bitten um etwas Geduld.“ Mittlerweile ist das Fitnessstudio fast komplett leer, die Geräte und das Mobiliar wurden nach draußen geschafft, um drinnen alles trocken zu stellen und wieder aufzubauen.

Nach Lockdown die nächste Leidenszeit

Bitter ist die aktuelle Lage für das Bechelte Sports & Med vor allem deshalb, weil hinter dem Fitnessstudio erst eine lange Leidenszeit liegt. Rund acht Monate mussten die Räumlichkeiten für Fitness und Gesundheit wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben, erst am 18. Juni durfte man wieder öffnen. Nicht mal vier Wochen später erwischt das Studio eine schwere Naturkatastrophe, die den Betrieb lahmlegt und die Betreiber vor große Herausforderungen stellt.

Was allerdings Mut macht: „Eine große Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft hat uns erreicht“, so das Bechelte in den sozialen Medien. „1000 Dank an alle Helfer & Unterstützer. Es ist unglaublich, was bereits geleistet wurde. Wir sind echt überwältigt und gerührt.“

Spendenaktion des Injoy Hohenlimburg

Nicht so schlimm hat es das Injoy in Hohenlimburg erwischt. Zwar liegt das Studio in unmittelbarer Nähe zur Lenne, aber als das Gelände der Färberstraße geflutet wurde, hatte das Injoy Glück, dass es in den oberen Etagen sitzt. Auch das Come-In, ein Tochterunternehmen des Injoys, hatte Glück und blieb von den Fluten verschont. Beide Hohenlimburger Studios sind normal geöffnet – und möchten etwas für die Betroffenen in Hagen tun.

Am Samstag veranstaltet das Injoy einen „Spenden-Cycling-Marathon“. Von 11 Uhr bis 16 Uhr können die Teilnehmer auf Spinning-Rädern für den guten Zweck in die Pedalen treten. 50 Euro zahlt man, um dabei zu sein. Das Geld geht „zu 100 Prozent direkt weiter“, betont das Injoy. Geleitet wird der Kurs von Patrick Klein und seinem „PK-Fit-Team“, Check-In ist ab 10 Uhr.

Das Injoy-Team betont auf seiner Facebookseite, dass alle Corona-Vorgaben und Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Parallel zu dem „Cycling-Marathon“ finden als Alternative noch zwei weitere Special-Kurse für die Mitglieder statt: Flexx meets Step’n und Body Pump.

„Schließ dich uns an und sei dabei, um das Leben der Flutopfer ein Stück besser zu machen. Denn allein schafft man vieles, gemeinsam fast alles“, fordert das Hohenlimburger Studio seine Mitglieder auf.

Für die Teilnahme am „Cycling-Spendenmarathon“ im Injoy Hohenlimburg ist eine Reservierung erforderlich. Diese kann entweder über die Injoy-App erfolgen, oder über die Telefonnummer: 02334/483

