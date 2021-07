Unwetter: Hagener Sportstätten bleiben vorerst geschlossen

Hagen. Die Stadt Hagen zieht auch für den Sport Konsequenzen aus den starken Regenfällen: Die Sportstätten bleiben vorerst geschlossen.

Das Servicezentrum der Stadt Hagen reagiert auf die starken Regenfälle und das Unwetter am Mittwoch: Die Sportplätze und Sporthallen bleiben bis einschließlich Sonntag geschlossen.

Darauf einigte sich der Krisenstab in seiner Besprechung. „Die Lage in Hagen ist aktuell noch sehr unübersichtlich, insbesondere was die Verkehrsverhältnisse angeht. Daher gilt der dringende Appell an alle, nach Möglichkeit weiter zu Hause zu bleiben“, mahnt das Servicezentrum zu Vorsicht.

