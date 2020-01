Unerfüllter Traum vom deutschen Championat in Hagen

Es gab Zeiten, in denen Hagen eine Top-Adresse des Reitsports war. Olympiasieger und Weltmeister wie Isabell Werth, Dr. Reiner Klimke und Hans-Günter Winkler gaben sich ein Stelldichein, wenn der RV Tücking oder der RV Hagen zu ihren Reit- und Springturnieren luden. Dabei wurden nicht nur Pferde gesattelt, es gab sogar Kamelrennen. Nachdem die Mischung aus Spitzensport und attraktivem Rahmenprogramm vor 25 Jahren 7000 Besucher zum Tücking gelockt hatte, hielt der damalige Klubchef Dr. Hartmut Suppert mit seiner Vision nicht hinter dem Berg: „Das war ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zu den Deutschen Meisterschaften, die wir in Hagen gemeinsam mit den anderen heimischen Vereinen einmal ausrichten möchten!“

Kamelreiten als Gaudi am Tücking. Pia Laus aus Wetter, dreimal für Italien Olympia-Teilnehmerin, hat ihren Spaß. Foto: Horst Stamm

Dazu kam es nie. Von nationalen Titelkämpfen in der Volmestadt träumt heute keiner mehr. Weder auf dem Tücking noch am Höing, der Heimstatt des Reitverein Hagen. Der hatte zu besten Zeiten neben nationalen Berühmtheiten wie Ludger Beerbaum oder Paul Schockemöhle Sportler aus aller Welt zu Gast. Der Liste der im Springparcours vertretenen Nationen reichte von Japan über Ägypten bis in die USA. „Ein Top-Turnier“, lobte Olympiasieger Dirk Hafemeister vor einem Vierteljahrhundert die damalige Ausrichter-Crew um Hans-Ulrich Grunow, Axel Fromm und Lutz Tutmann.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Zwei gute Adressen Während der Turnierpause des RV Tücking war der seit 51 Jahren bestehende Reit- und Fahrverein Kalthauser Höhe der einzige Hagener Reiterverein, der Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse M ausrichtete. Das Turnier findet traditionell im Frühjahr statt. „Für mich ist es von der Anlage und vom Flair her eine der schönsten Veranstaltungen“, urteilt Stammgast Andreas Kleine, der im Mai das abschließende M-Springen mit Stechen gewann. Unweit von Kalthausen ist der 1978 gegründete Reit- und Fahrverein Bühren-Breckerfeld beheimatet. Dessen Turnier ist in den vergangenen Jahren sowohl was die Masse als auch die Klasse angeht stetig gewachsen. Die nächste Auflage findet vom 30. August bis 1. September auf der Reitanlage der Familie Büttner statt. Höhepunkt im Springparcours wird ein S-Springen mit Stechen.

Wie der RV Tücking hatte auch der RV Hagen damals hohe Ambitionen: „Wir möchten, dass unsere Veranstaltung zu einem national bekannten Turnier wird“, sagte Vorstandsmitglied Arndt Fromm nach der gelungen Auflage 1994. „Und wenn man noch mehr zahlungskräftige Sponsoren hätte, dann stände einer internationalen Bedeutung nichts im Wege“, ging Grunow sogar noch einen Schritt weiter, nachdem er selbst beim „Großen Preis“ mit einem Bronzeritt geglänzt hatte.

Hochtrabende Pläne hier wie da, die sich nicht erfüllen sollten. Andreas Kleine, aktuell bester heimischer Turnierreiter, erlebte die großen Zeiten des Hagener Reitsports teilweise als aktiver Starter, manchmal auch als Zuschauer mit. „Ich erinnere mich noch, wie wir morgens zum Höing gefahren sind, dort gefrühstückt und uns die Qualifikation für das Bundeschampionat angesehen haben“, blickt der 37-Jährige zurück, der mit 14 Jahren sein erstes M-Springen gewann.

Schleichender Niedergang

Am Tücking nahm der gebürtige Hagener, heute in Wetter ansässig und für den RV Letmathe startend, unter anderem an einem Jump&Drive-Wettbewerb teil, an den er sich noch gut erinnert: „Franz-Josef Eickhoff, der vor mir dran war, hatte den Fahrersitz ganz nach vorne gestellt. Die Sekunden, die ich brauchte, um ihn wieder in die richtige Position zu bringen, haben mich letztlich den Sieg gekostet.“ Natürlich hat der Groß- und Außenhandelskaufmann dem geschätzten Kollegen die taktische Finesse längst verziehen.

Die Zeit der großen Turniere in Hagen ist ja auch schon eine ganze Weile her. „Man kann schon von einem schleichenden Niedergang sprechen“, so sieht es Kleine, im Juni 2018 zum besten deutschen Amateurreitsportler gewählt, rückblickend. Ausbleibende Sponsorengelder und personelle Veränderungen trugen dazu bei. Beim RV Hagen kamen räumliche Einschränkungen hinzu. Die einstige „Pferdewiese“ am Höing ist mittlerweile bebaut. Ein Pächterwechsel beendete die Spitzensport-Ära am Höing endgültig. Den RV Hagen, inzwischen 117 Jahre alt, gibt es noch, Voltigieren und Reitunterricht für Kinder werden heute angeboten.

Isabell Werth, erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, in jungen Jahren zu Gast beim Tückinger Reitturnier. Foto: Hartmut Freisewinkel

Der RV Tücking hat an den prestigeträchtigen Veranstaltungen von einst bis heute zu knabbern. Zu den Höhepunkten zählten die Westfalenmeisterschaften 1992. „Deren Ausrichtung hat bestimmt 100.000 Mark gekostet“, umreißt Andreas Kleine die finanziellen Dimensionen, in denen sich sein ehemaliger Verein einst bewegte. „Für Stallzelte, Festzelt, einen neuen Boden, Richter, Preisgelder und dergleichen.°

So lange die Sponsorenakquise funktionierte, konnte sich die damalige Klubführung im Ruhm sonnen. Irgendwann ging die Schere auseinander. Erst Ende dieses Jahres, berichtet der jetzige RVT-Vorsitzende Thorsten Barteldrees, werden einst übernommene Altlasten in sechsstelliger Höhe abgebaut sein. Über Jahre lähmte die missliche finanzielle Lage die Aktivitäten des 1971 gegründeten Klubs. Der Investitionsstau wurde an allen Ecken und Enden der Anlage sichtbar, nach 2011 gab es für sechs Jahre kein Turnier mehr. Traurige Zeiten am Tücking.

„Mädels“ starten Neubeginn

Dann nahmen „die Mädels“ die Sache in die Hand. Die „jungen Wilden“, wie sie Klubchef Barteldrees nennt, weibliche Mitglieder, die dem Verein seit Kindertagen angehören, initiierten den Neubeginn. Mit viel Elan und Eigenleistung, zündenden Ideen sowie neuer Sponsorenakquise schob die Gruppe um Nina Jortzik (geb. Eckhoff), Anja Weißgerber, Silvana Kirschke und Jella Rehbein die Sanierung der Anlage an. Erlöse aus Veranstaltungen wie einem jährlichen Beach-Turnier und dem Weihnachtsmarkt, den der Klub im Dezember zum vierten Mal in seiner Reithalle ausrichten wird, trugen zur finanziellen Konsolidierung bei. Dass im vergangenen August nach sechsjähriger Pause auf der Anlage mit Hagens größtem Reitplatz erstmals wieder ein Turnier ausgerichtet werden konnte, war der sichtbare Beweis dafür, dass die Talsohle durchschritten ist.

Andreas Kleine, bester heimischer Turnierreiter, ist am kommenden Wochenende im Tückinger Springparcours in Aktion zu erleben. Foto: Axel Gaiser

„Am Tücking geht es mit einer jungen Mannschaft wieder aufwärts“, darüber freut sich auch Kleine, der beim Comeback-Turnier 2018 zu den Startern zählte, dabei durchweg positive Eindrücke sammelte und infolge dessen auch für die diesjährige Auflage am 3. und 4. August gemeldet hat. „Das Turnier wurde gut angenommen, wir konnten gute Bedingungen schaffen und werden dementsprechend auch in diesem Jahr ein gutes Starterfeld haben“, blickt Sabrina Möller, Sportwartin und Turnierorganisatorin beim RVT, dem Wochenende voller Vorfreude entgegen. Rund 400 Nennungen liegen vor, zur Austragung kommen Spring- und Dressurprüfungen bis Klasse M. Kamelreiten gibt es nicht, dafür im Rahmenprogramm einen Jump&Run-Wettbewerb.

Dass sich der RV Tücking einen Platz im Terminkalender für Reit- und Springturniere zurückerkämpft hat, dürfen Thorsten Barteldrees, Klubvize Peter Moll und Co. als Lohn für das Durchstehen einer langen schwierigen Zeit betrachten. Der finanzielle Erfolg des Turniers 2019 ist schon im Vorfeld gesichert.

Wenn das in der Vergangenheit immer so gewesen wäre, hätte Hagen heute vielleicht eine deutsche Reit-Meisterschaft in den Sportannalen stehen.