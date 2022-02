Überraschender Wechsel: David Beckmann in neuer Rennklasse

Hagen. Der Hagener Rennfahrer David Beckmann (21) kehrt der Formel 2 den Rücken. Mit einem US-amerikanischen Rennstall wagt er neue Herausforderungen.

Hagens talentiertester Rennfahrer hat eine neue Herausforderung gefunden: David Beckmann wird in der Formel E sogenannter Reserve- und Entwicklungsfahrer beim US-amerikanischen Rennstall Avalanche Andretti. Damit kehrt der 21-Jährige der Formel 2 den Rücken und wird sich künftig weniger im Cockpit aufhalten.

David Beckmann ist an Entwicklung beteiligt

„Das ist ein neuer Schritt in meiner Karriere und ich bin wirklich dankbar, Teil eines so erfolgreichen Teams zu werden“, bestätigte Beckmann seinen Wechsel via Instagram. Bei Avalanche Andretti ist der Hagener nicht nur als Ersatzfahrer für die Einsatzpiloten Jake Dennis und Oliver Askew vorgesehen. Er soll auch gemeinsam mit einem Team von Ingenieuren an der Weiterentwicklung und Abstimmung des Formel-E-Fahrzeugs sowie der Vorbereitung auf die Einführung des Gen3-Autos mitwirken. Zudem wird David Beckmann für das Team am Rookie-Test der Rennserie teilnehmen.

Die Formel E ist eine vollelektrische Rennserie, in welcher das Team Avalanche Andretti seit nunmehr acht Jahren zum Starterfeld gehört. Zudem geht Andretti unter anderem auch in der Indycar-Serie und bei Sportwagenrennen an den Start. Als eine der „führenden Adressen in der Welt des Motorsports“ adelt David Beckmann seinen neuen Rennstall.

In der Formel 2 ging David Beckmann zuletzt für das Team Campos Racing an den Start. Foto: Lars Baron / Getty Images

Beckmanns Rückzug aus der Formel 2

Der Hagener Motorsportfahrer gab im Jahr 2021 sein Debüt in der Formel 2. Zweimal erreichte er mit dem Team Charouz Racing System einen Podestplatz, doch aus finanziellen Gründen, wie Beckmann damals erklärte, zog er sich zunächst aus der Rennklasse zurück. Nicht mal zwei Wochen später gab Beckmann sein Comeback, diesmal für das Team Campos Racing, das ihn aber nur für zwei Rennen engagierte. Wenig später verkündete David Beckmann erneut seinen Abschied aus dem Unterhaus der Formel 1.

