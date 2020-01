Gummersbach. Wenn es so weiter geht, kann der TuS Volmetal den Abstiegskampf bald hinter sich lassen. In Gummersbach siegte man mit 29:26.

TuS Volmetal zeigt Moral und verschafft sich weiter Luft

Weiter Luft auf die Abstiegsplätze verschaffte sich Handball-Drittligist TuS Volmetal mit einem wichtigen 29:26 (14:12)-Auswärtserfolg beim VfL Gummersbach II. Dabei dominierte das Team um Trainer Marc Rode das Spiel bis zu einer Schwächephase kurz nach der Pause, aus der man sich jedoch dank einer starken Defensive wieder heraus kämpfen konnte. „Das war ein Vier-Punkte-Spiel, insgesamt waren wir einfach die bessere Mannschaft“, freute sich Rode.

Den besseren Start erwischten die Gäste, Dominik Domaschk hatte seine Mannschaft beim 3:6 (11.) erstmals ein wenig abgesetzt. Die mit vier Spielern aus dem Kader der 2. Bundesliga gespickten Gummersbacher ließen nicht locker und glichen wenig später durch Mathis Häseler zum 9:9 (16.) aus. Die nächsten Minuten gehörten allerdings wieder dem TuS, der einen guten Eindruck machte und klar die bessere Mannschaft war. Auch nach dem Seitenwechsel bauten die Volmetaler ihre Führung weiter aus, Frieder Krause stellte mit seinem einzigen Treffer zum 14:18 (35.) alle Weichen auf Sieg. Ein Bruch im TuS-Spiel ermöglichte den Gastgebern aber vier Tore in Serie - nach 43 Minuten war die Partie beim 18:18 wieder ausgeglichen. Der nun mit mehr Selbstvertrauen beflügelte VfL nutzte die schwache Phase weiter aus, ging sogar beim 22:19 (47.) durch Luis Villgratner in Führung. „Da haben wir den Gegner durch unvorbereitete Abschlüsse in das Spiel zurückgeholt“, monierte Rode.

Mit viel Leidenschaft und Emotionen kämpften sich die Volmetaler aber noch einmal in das Spiel zurück. Beim 22:22 (49.) war der Rückstand wieder egalisiert. „Hinten raus haben wir es einfach bombastisch gespielt“, war Rode stolz. Vor allem an der starken Verteidigung und an dem gut aufgelegten Jannis Michel im Tor der Gäste scheiterte der VfL in der Folge, Jonas Heidemann erzielte nach dem 24:24 (54.) vier der fünf letzten Volmetaler Treffer.

TuS Volmetal: Quick, Michel; Kowalski (1), Stange (1), Moog, Kaufmann, Jünger (2), Krause (1), Irle (8/1), Pfänder (2/1), König (3), Domaschk (3), Blümel (1), Kähler, Heidemann (7).

Beste Torschützen VfL Gummersbach II: Stüber (5), Häseler, Villgratner, Herzig (je 4).