TuS Volmetal verpasst SGSH Dragons II fette Derby-Klatsche

Halver Machtdemonstration in Halver: Die Handballer vom TuS Volmetal haben die SGSH Dragons II massiv in die Schranken gewiesen. Der Spielbericht:

Im zweiten Derby des noch jungen Jahres fuhren die Handballer des TuS Volmetal den ersten Sieg ein. Mit 34:21 (18:9) bezwangen die Volmetaler auswärts in einer souveränen Vorstellung die Lokalrivalen SGSH Dragons II. Echte Derbystimmung kam indes so gut wie gar nicht auf, was allerdings auch der Plan des Teams rund um TuS-Trainer Jan Stuhldreher war: „Wir wussten, dass sie uns nur über ihre Emotionen gefährlich werden können. Das war unser Ziel, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Das haben wir geschafft, dadurch dass wir die Weichen schnell auf Sieg gestellt haben.“

Aus einer stabilen Deckung heraus kamen die Hagener schon früh zu vielen Treffern per Gegenstoß oder durch die zweite Welle. Jonas Heidemann, mit sieben Treffern aus dem Feld treffsicherster Akteur des TuS an diesem Abend, erhöhte in der 19. Minute folgerichtig auf 13:6 – die Dragons nahmen ihre erste Auszeit.

Partie ist früh entschieden

In der Folge stellten die Gastgeber auf eine offensive 3:3-Deckung um und hofften so, dem Volmetaler Angriff den Wind aus den Segeln zu nehmen. Stuhldreher reagierte allerdings clever, indem er den siebten Feldspieler brachte und seine Spieler so die entstandenen Räume ausnutzen konnten. Bis zur Pause erhöhten die „Taler“ auf 18:9, die Partie war bereits so gut wie entschieden.

Statt eines Derbyfights sahen die Zuschauer nach dem Seitenwechsel einen lockeren Ausklang der Partie. Stuhldreher wechselte munter durch und trotzdem baute man den Vorsprung weiter aus, um am Ende sicher die beiden Punkte aus dem Lokalderby mitzunehmen.

TuS ist erleichtert

Auch wenn die Partie nicht vergleichbar mit einem der brisanten Drittliga-Fights der letzten Jahre war und man diesmal lediglich auf die Zweitvertretung des Erzrivalen traf, ist man im Volmetal über den deutlichen Spielausgang erleichtert. Auch, weil in Spielen wie solchen sichtbar wird, dass in dem jungen Team viel Potenzial steckt. Einen großen Umbruch wie in den vergangenen beiden Jahren soll es nicht noch einmal geben: Die Verantwortlichen des TuS verlängerten kürzlich erst die Verträge der beiden Rückraumspieler Karol Makowiecki und Nick Albrecht.

Auch Kapitän Jonas Heidemann und Maximilian Kandolf haben bereits ihre Zusage für das kommende Jahr gegeben, hinzu kommt die Neuverpflichtung vom Toptorschützen der TG Voerde Tom Mikka Brüggemann. Das Grundgerüst des TuS-Teams für die kommende Spielzeit steht also frühzeitig, wie Teammanager Philipp Brüggemann berichtet: „Diesmal konnten wir wesentlich früher mit der Kaderplanung beginnen als im vergangenen Jahr. Ich bin zuversichtlich, dass unser zukünftiges Team bis Mitte Februar im Großen und Ganzen steht.“

TuS Volmetal: Witt, Müller; Albrecht (1), Luther, Makowiecki (4), van Wieringen, Oberste (1), Gerber (5), Altenbeck (3), Figge (7/6), Rieke (2), Kandolf (2), Heidemann (7), Kaufmann (2).

